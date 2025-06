Werbung auf WhatsApp: Meta hat wichtige Neuigkeiten für europäische Nutzer

Die Einführung von Werbung für europäische WhatsApp-Nutzer verschiebt sich auf 2026. (Bildquelle: WhatsApp)

Der kostenlose Messenger-Dienst ist bisher ohne Werbung ausgekommen und wurde von den beiden Gründern Jan Koum und Brian Acton bewusst so gestaltet. Vor wenigen Tagen kündigte Meta an, in WhatsApp im Bereich Aktuelles Werbung zu schalten. Dies sollte eigentlich weltweit geschehen.

Das ist passiert: Ein Bericht des Politikmagazins Politico legt nun nahe, dass europäische Nutzer zumindest in diesem Jahr keine Werbung in WhatsApp zu Gesicht bekommen werden.

Politico beruft sich dabei auf die Aussage der irischen Datenschutzkommission, die in der Europäischen Union für Meta und damit auch für WhatsApp zuständig ist.

Europäische Nutzer werden somit frühestens im Jahr 2026 Werbung in WhatsApp angezeigt bekommen. Der zuständige Kommissar Des Hogan bestätigte dies gegenüber dem Magazin:

Dieses neue Produkt wird nicht vor 2026 auf den EU-Markt kommen. Wir wurden von WhatsApp informiert und werden uns mit ihnen treffen, um weitere Fragen zu besprechen.

In der Ankündigung von Meta heißt es, dass der Messenger für die Darstellung von Anzeigen in WhatsApp begrenzt auf Nutzerdaten zugreift. Dazu zählen die Sprache des Nutzers, das Land oder die Stadt sowie die abonnierten Kanäle. Auch Interaktionen mit Werbeanzeigen fließen mit ein.

Habt ihr euren WhatsApp-Account mit anderen Meta-Accounts verbunden, stehen WhatsApp automatisch auch Werbepräferenzen und Informationen aus diesen Konten für die Darstellung von Werbung zur Verfügung.

Alle persönlichen Nachrichten, Anrufe und Statusmeldungen werden hingegen nicht als Datenquelle für Werbung verwendet.

Kostenpflichtige Funktionen halten Einzug

Kanäle können in Zukunft kostenpflichtig abonniert werden, um sie zu unterstützen. Als Gegenleistung sollt ihr dafür exklusive Inhalte erhalten, die von den Kanälen erstellt werden.

Dienste wie YouTube oder Twitch bieten bereits ähnliche Funktionen an.

Nun ist eure Meinung gefragt. Wie steht ihr zu der Einführung von Werbung in WhatsApp? Habt ihr euch schon nach einem anderen Messenger-Dienst umgesehen, oder seht ihr dem Ganzen eher gelassen entgegen? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.