Windows 10 - An Weihnachten das meistgenutzte Desktop-OS?

Bei Gamern mit einem PC hat Windows 10 schon lange den ersten Platz bei den Betriebssystemen erreicht, doch bei reinen Anwendern und Unternehmen setzt noch immer der größte Teil auf den Vorgänger Windows 7. Die letzten Nachrichten über teilweise schwerwiegende Fehler im Oktober-2018-Update, die Microsoft mehr oder weniger ignoriert hatte, nur um das Update dann zurückzuziehen, dürften hier auch weiter für Vorbehalte sorgen.

Trotzdem sieht es danach aus, als ob all die teilweise kritisierten Maßnahmen und mehr oder weniger freundlichen Umstiegsangebote seitens Microsoft nach zweieinhalb Jahren doch Früchte tragen. Die aktuellen Zahlen von Netmarketshare für den Oktober 2017 zeigen, dass Windows 7 weltweit auf 39,35 Prozent Marktanteil gesunken ist, während Windows 10 einen Anstieg auf 38,28 Prozent vorzuweisen hat.

Die monatliche Veränderung zu Gunsten von Windows 10 beträgt insgesamt fast 2,4 Prozent des Gesamtmarktes. Die aktuelle Differenz von nur noch 1,07 Prozent zwischen Windows 7 und Windows 10 könnte also sehr bald überbrückt werden. Falls dies noch nicht im November 2017 mit dem vielen PC-Angeboten zum Black Friday oder Cyber Monday gelingt, könnten neue PCs, Laptops oder Windows-Tablets spätestens an Weihnachten das Pendel endgültig in Richtung Windows 10 ausschlagen lassen.

Nur noch eine Randerscheinung sind andere Windows-Versionen wie Windows 8.x mit 5,81 Prozent oder das erstaunlicherweise leicht verbesserte Windows XP mit 3,6 Prozent. Linux und die getrennt gezählten Ubuntu-Installationen erreicht mit zusammen 2 Prozent nicht mal Windows XP. Bei MacOS, das in mehreren Versionen aufgeführt wird, erreicht Version 10.13 mit 4,63 Prozent den höchsten Anteil, gefolgt von Version 10.14 mit 2,05 Prozent.