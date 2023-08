Windows 10: Microsoft will mit neuem Update, dass ihr euch endlich ein Konto anlegt

Im Startmenü von Windows 10 findet sich ein aufdringliches Update.

Neben dem monatlichen Pflicht-Update für Windows 10 bringt Microsoft in unregelmäßigen Abständen optionale Patches heraus.

Diese richten sich primär an Sicherheitsverbesserungen und Bugfixes, aber auch eine Vorschau auf kommende Funktionen kann in diesen Updates enthalten sein.

Der jüngste KB5029331-Patch ist ein solcher optionaler Patch, der allerdings ein eher fragwürdiges Feature im Startmenü hinzufügt.

Ein neues Icon für Konto-Unwillige

Wie Microsoft im zugehörigen Support-Eintrag erklärt, wird mit diesem Update der Rollout des Benachrichtigungs-Badgings für Microsoft-Konten im Startmenü erweitert.

Gemeint ist ein Symbol, welches bei Nutzern ohne Microsoft-Konto im genannten Startmenü erscheint. Dieses will euch die Vorteile schmackhaft machen, die ihr mit einem solchen Account erhaltet.

Wer bereits ein Microsoft-Konto hat und in diesem auf Windows 10 angemeldet ist, soll über das Icon hingegen auf eine Art Zentrale kommen, in der alle verknüpften Features per Schnellzugriff erreichbar sind.

Microsoft selbst spricht hier etwa von der Datensicherung per Onedrive oder der Verwaltung von Abonnements, zu denen unter anderem der PC Game Pass oder die Office-Suite zählen.

Zudem sollen sicherheitsrelevante Features mit der Registrierung eines Microsoft-Kontos freigeschaltet werden. Auch dient der Account als schnelle Zugriffsmöglichkeit auf wichtige kontobezogene Benachrichtigungen .

Windows 10 KB5029331: Die native Backup-App ist da

Immerhin ist im KB5029331-Patch nicht alles darauf ausgelegt, euch ein Microsoft-Konto aufzuzwingen. Neben den eingangs erwähnten Bugfixes findet sich eine neue App im Startmenü, die euch das Leben unter Umständen tatsächlich erleichtern wird.

So findet sich nach abgeschlossenem Update die Anwendung Windows Backup unter den Neuerungen. Damit bietet euch Windows endlich auch ein natives Tool zum Anlegen und Wiederherstellen von Datensicherungen.

Übrigens versucht Microsoft nicht nur in Windows 10, den Nutzer zum Registrieren eines Accounts zu bewegen.

In Windows 11 wird ein solches Microsoft-Konto sogar vorausgesetzt, um das Betriebssystem überhaupt installieren zu können - eigentlich. Denn mit unserem Trick könnt ihr diese Anforderung umgehen und Windows 11 auch ohne Microsoft-Konto nutzen.

Habt ihr das optionale Update auf KB5029331 für Windows 10 bereits heruntergeladen? Nutzt ihr überhaupt ein Microsoft-Konto oder werdet ihr nach dem Patch mit der Startmenü-Anzeige bombardiert? Warum verzichtet ihr bislang auf den Account? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!