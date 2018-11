Windows 10 - Microsoft verkauft Echos mit Alexa, kommt das Aus für Cortana?

Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass in den neusten Versionen von Windows 10 für Windows Insider die Sprachsteuerung Cortana und die Windows-Suche auf dem Desktop wieder entflochten werden sollen und unabhängig funktionieren werden. Geplant ist dieser Schritt wohl für das nächste große Update für Windows 10 im ersten Halbjahr 2019. Cortana würde damit eine wichtige Funktion verlieren, was für manche schon darauf hindeutet, dass Microsoft diesem Feature nicht mehr so hohe Priorität einräumt wie bisher.

Anfang November hatte dann der für Cortana zuständige Vizepräsident Javier Soltero bekanntgegeben, dass er entschieden habe, Microsoft zu verlassen. Fast gleichzeitig wurde eine Alexa-App für Windows 10 veröffentlicht, die per Update in Zukunft sogar in der Lage sein soll den PC zu steuern. Alexa wäre damit eigentlich eine Konkurrenz zu Cortana unter Windows 10, doch eventuell steht die hauseigene Sprachsteuerung bei Microsoft ohnehin vor dem Aus und die Zusammenarbeit mit Amazon wird stattdessen stark ausgebaut.

Windows 10 Updates im Griff - Deaktivieren, verzögern, Bandbreite begrenzen

Diese Spekulationen haben nun neue Nahrung erhalten, denn in den USA hat Microsoft laut The Verge damit begonnen, die Echo-Geräte von Amazon zu verkaufen. Die Echos sind online und in den Microsoft Stores in vielen US-Städten entdeckt worden. Alexa scheint also für Microsoft immer wichtiger zu werden, während die Zukunft von Cortana unklar ist. Die Sprachsteuerung ist im Unternehmen nicht einmal mehr im Bereich der KI-Abteilung angesiedelt, sondern wurde in die Experiences-und-Devices-Abteilung verschoben.

Alexa hat gegenüber Cortana einen großen Vorteil: es ist weit verbreitet und trotz aller Kritik und Bedenken auch bei vielen Nutzern beliebt. Zudem könnte Amazon zusammen mit Microsoft ein riesiges Angebot liefern, auf das per Alexa einfach zugegriffen werden kann. Was genau die beiden Unternehmen planen, ist aber noch nicht bekannt.

Die besten PC-Upgrades aus CPU, RAM und Mainboard