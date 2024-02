Windows 12 kommt dieses Jahr nicht mehr - aber Microsoft plant trotzdem Großes

Kein Windows 12, aber Windows 11 24H2: Microsoft gibt erste Infos zum kommenden Funktionsupdate. (Quelle: Microsoft)

Lange wurde darüber spekuliert, nun steht es fest: Microsoft wird in diesem Jahr kein Windows 12 auf den Markt bringen. Auf ein großes Funktions-Update müssen wir dennoch nicht verzichten.

Denn wie die Entwickler im Insider-Blog erklären, wird in diesem Jahr stattdessen ein »Windows 11 24H2« genanntes Update veröffentlicht. Dieses wird aller Voraussicht nach die KI-Features bringen, an denen Microsoft seit geraumer Zeit arbeitet.

Windows 11 24H2: Ein ungefährer Release steht fest

In der zugehörigen Mitteilung im Windows Insider Blog erklären die Microsoft-Entwickler, dass das »jährliche Feature-Update« in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 veröffentlicht werden soll.

Die Vorschauversionen zu Windows 11 im Canary- und Dev-Kanal sollen ab heute die aktualisierte Version in ihren Einstellungen sehen können.

Damit bestätigt Microsoft auch, dass Windows 11 24H2 das diesjährige große Update sein wird - von Windows 12 ist hier keine Rede. Entsprechend gilt als gesichert, dass eine solche Version zumindest in diesem Jahr nicht mehr erscheinen wird.

Die Kehrtwende bestätigt damit auch einen Leak im Januar 2024, der exakt diese Vorgehensweise vorausgesagt hat:

Windows 11 24H2: Welche Features könnten kommen?

Konkrete Features, die mit der 24H2-Aktualisierung zu Windows kommen sollen, stellte Microsoft in der genannten Mitteilung nicht vor.

Um eine ungefähre Vorstellung haben zu können, was uns mit dem kommenden Update erwartet, müssen wir uns also an den Gerüchten orientieren, die in den vergangenen Monaten zu Windows 12 im Umlauf waren.

Als gesichert gilt der Fokus auf Künstliche Intelligenz: Nicht zuletzt mit dem »Copilot« genannten Feature hat Microsoft eine neue Assistenz veröffentlicht, die hierzulande allerdings wohl erst im März 2024 zur Verfügung steht.

Die Copilot-KI soll jüngsten Gerüchten zufolge auch den klassischen Button zum Startmenü ersetzen.

Neben den klassischen Sicherheits- und Quality-of-Life-Verbesserungen soll wohl auch der Dateiexplorer im Allgemeinen eine Frischzellenkur erhalten.

Wie diese ausfällt, ist noch unklar, doch ein erstes Fan-Konzept hat bereits gezeigt, wie schick ein solches Update aussehen könnte:

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Werdet ihr euch das Update auf 24H2 schnellstmöglich holen? Ist der kommende Copilot für eine willkommene Hilfestellung oder ist die KI gänzlich unnötig? Welche Features und Veränderungen wünscht ihr euch für Windows 11 24H2? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!