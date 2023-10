Windows 12: Könnte KI-Copilot bald den Start-Button ersetzen?

Wer weiß, was Windows 12 noch alles für uns bereithält. Durch immer neue KI-Features soll uns einiges an Arbeit abgenommen werden. (BoliviaInteligente/Unsplash)

Microsoft hat vor einigen Wochen mit dem 23H2-Update seine neue KI vorgestellt: Copilot. Diese gilt als Ersatz für die Sprachsteuerung Cortana und soll in verschiedenen Microsoft-Anwendungen zum Einsatz kommen. Neuesten Berichten zufolge könnte er bei Windows 12 auch den Start-Button ersetzen.

Warum will Windows seinen Start-Button mit Copilot ersetzen?

In Deutschland gibt es Copilot wegen strengen EU-KI-Regularien bisher noch nicht. Da Windows 12 voraussichtlich 2024 erscheinen wird, könnte Copilot bis dahin aber durchaus integriert sein.

Microsoft hat in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, wie wichtig der Firma KI-Entwicklungen sind. Deswegen arbeitet Microsoft aktuell mit OpenAI an den Features von Copilot. OpenAI ist die Firma hinter ChatGPT.

Was sagt der Chef von Microsoft? Microsofts CEO Satya Nadella betonte in Interviews, dass er sich ein Leben ohne KI nicht mehr vorstellen kann. Um eine reibungslose Integration dieser KI zu gewährleisten, sollen laut Nadella Änderungen in der Systemarchitektur nötig sein.

Wie so eine Änderung aussehen könnte, fasste Nadella laut PCWorld während der Snapdragon X Elite Präsentation am 24.10.2023 mit diesen Sätzen zusammen:

Der Copilot ist wie die Starttaste. Er ist die Schaltzentrale für alle App-Erfahrungen. Zum Beispiel rufe ich den Copiloten auf, vermittle meine Absicht - und werde nun zur gesuchten Anwendung geführt oder die Wunsch-Anwendung wird zum Copiloten gebracht. Damit unterstützt mich Copilot beim Lernen, Abfragen und Erstellen von Inhalten.

Damit untermauerte er die zukünftige Wichtigkeit der KI Copilot und lässt vermuten, dass es im Windows 12 wohl wirklich keinen klassischen Start mehr geben wird.

Was bedeutet Nadellas Aussage?

Der KI Copilot wird in Zukunft vermutlich euer Dreh- und Angelpunkt im neuen Windows 12 sein. Die KI soll eure Wünsche erkennen und die benötigte Apps oder Dokumente öffnen.

Welche Vorteile wird KI Copilot bieten? Ihr sollt also nicht mehr händisch nach euren Apps oder Programmen suchen müssen, sondern euch einfach navigieren lassen. Dieser soll laut den Aussagen Nadellas unsere Nutzergewohnheiten auf den Kopf stellen.

Sehenswert: Auf den Kopf gestellt hat Microsoft übrigens auch Blizzard. Die Gaming-Firma wurde durch den MS-Konzern aufgekauft - was das für Folgen haben kann, erzählt Maurice Weber:

16:47 Microsoft kauft endlich Blizzard und es KANN nur besser werden ... oder?

Damit würde die KI in ihrer Funktion tatsächlich den Windows Start-Button ersetzen, sollte es diese Navigationsaufgabe alle übernehmen.

Aktuell kann der Copilot die meisten Windows-Anwendungen starten. Was allerdings noch nicht klappt, ist der Zugriff auf den Explorer. Es bleibt also abzuwarten, wie weit Windows 12 seine KI-Features noch ausweiten wird.

Würdet ihr euch über eine künstliche Intelligenz freuen, welche euch auf Sprach- oder Tastenbefehl eure jeweiligen Programme oder Dokumente öffnet? Das klingt an sich ziemlich praktisch. Vielleicht schenkt man sich gerade eine Tasse Kaffee ein und nebenbei öffnet sich das Word- oder Excel-Dokument, an dem gleich gearbeitet werden muss. Windows 12 voller KI-Funktionen - Top oder Flop für euch? Schreibt es gerne in die Kommentare.