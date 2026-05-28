Schluss mit Kompromissen? Intels erster Chip nur für Gaming-Handhelds ist offiziell

Intel stellt pünktlich zur Computex 2026 die »Arc G-Series« vor – eine Prozessorfamilie, die sich ausschließlich an Gaming-Handhelds richtet.
Statt wie zuvor also (teils heruntergestutzte) Laptop-APUs herzunehmen und sich deshalb teils auf Kompromisse einlassen musste, will Intel mit dem Arc G3 und dem Arc G3 Extreme für Furore sorgen.
Beide basieren auf der Xe3-Architektur, mit der Intel bereits im Rahmen der »Panther Lake«-Generation vielversprechende Ergebnisse lieferte.
Intels erster dedizierter Handheld-Chip
Das CPU-Layout ist mit 14 Kernen in beiden Modellen identisch:
- So finden sich hier 2 Performance-Kerne, 8 Effizienz-Kerne und 4 LP-E-Cores (Low-Power-Kerne) wieder.
- Der Arc G3 taktet den P-Core auf bis zu 4,6 GHz, beim G3 Extreme sind es hingegen mit bis zu 4,7 GHz etwas mehr.
Der konfigurierbare TDP-Bereich liegt beim G3 zwischen 8 und 30 Watt; beim G3 Extreme zwischen 8 und 35 Watt – ein für Handheld-Verhältnisse vergleichsweise breites Fenster. Das Speicher-Interface unterstützt in jedem Fall den klassischen Low-Profile-RAM mit bis zu 8.533 MT/s bei maximal 96 GByte Kapazität.
Arc G3 und G3 Extreme: Grafik und KI im Fokus
Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Varianten liegt in der GPU.
- Der Arc G3 setzt auf die Intel Arc B370 mit 10 Xe-Kernen bei maximal 2,2 GHz. Intel beziffert die Rechenleistung auf bis zu 90 PTOPS (Peak Tera Operations Per Second).
- Der G3 Extreme erhält die Arc B390 mit 12 Xe-Kernen bei 2,3 GHz und kommt laut Hersteller auf bis zu 113 PTOPS.
Beide Varianten integrieren XMX-KI-Engines in jeden Xe-Kern – dabei handelt es sich um spezialisierte KI-Beschleunigerhardware, die auf Matrixoperationen ausgelegt ist und als Grundlage für XeSS 3 dient.
MFG und vorkompilierte Shader an Bord
Ob die in dieser Generation neu hinzugekommene Multi-Frame Generation in der Handheld-Praxis das hält, was Intel verspricht, werden unabhängige Tests zeigen müssen; wie immer sind Herstellerangaben zu Frameraten und Bildqualität stets mit Vorsicht zu genießen.
- Hinzu kommen »Precompiled Shaders«: Intel lädt dabei vorab kompilierte Shader-Dateien aus der eigenen Cloud, um Ladezeiten zu verkürzen und das typische Stottern bei Spielstarts zu reduzieren – zumindest für ausgewählte Titel.
- Abschließend nennt Intel zum Arc G3 die Unterstützung von Wi-Fi 7 R2, Bluetooth 6.0 und zweimal Thunderbolt 4 – letzteres auch mit »Thunderbolt Share« für schnelle PC-zu-PC-Transfers großer Spielebibliotheken.
Mehr zum Thema: Intel gelingt etwas, woran man Jahre scheiterte – Neuer Mobil-Chip überzeugt die ersten Tester
Erste Geräte ab Juni 2026
Intel nennt zum Start drei OEM-Partner: Acer mit dem »Predator Atlas 8«, MSI mit dem »Claw 8 EX AI+« und OneXPlayer. Konkrete Preise und Verfügbarkeiten dieser Geräte sollen ebenfalls auf dem Computex 2026 folgen.
Der Marktstart der ersten Arc-G3-Handhelds ist für Juni 2026 geplant, weitere Modelle sollen im Laufe des Jahres nachziehen.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.