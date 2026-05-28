90 Prozent positiv auf Steam: Bei Epic gibt es jetzt ein gefeiertes Sci-Fi-Taktikspiel geschenkt

Jeden Donnerstag lockt der Epic Games Store mit neuen Geschenken für eure Spielebibliothek. Diesmal dürft ihr euch gleich zwei völlig unterschiedliche Titel kostenlos sichern, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Egal, ob euer Herz für flauschige Vierbeiner schlägt oder ihr lieber taktische Sci-Fi-Schlachten austragt, bei der aktuellen Auswahl werdet ihr definitiv fündig.Hier geht's direkt zu den Gratisspielen!
Calico: Entspannung pur im eigenen Katzen-Café
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In Calico reist ihr in ein kleines, magisches Dorf und übernehmt eine besonders wichtige Aufgabe: Ihr sollt das örtliche Katzen-Café wieder aufbauen und mit Leben füllen!
Dabei gibt es weder Zeitdruck noch fiese Gegner. Stattdessen backt ihr in aller Ruhe leckere Kuchen, dekoriert euer Lokal nach euren eigenen Vorstellungen und freundet euch mit den tierischen Bewohnern der Spielwelt an.
Wenn ihr nach einem anstrengenden Tag einfach nur abschalten und den Alltagsstress hinter euch lassen wollt (oder ein komplett unbedenkliches Spiel für eure Kinder sucht), ist dieses zuckersüße Cozy-Game genau das Richtige für euch.
Lonestar: Sci-Fi-Kopfgeldjagden im Weltraum
Ein völlig anderes Tempo erwartet euch in Lonestar: Hier schlüpft ihr in die Rolle eines ambitionierten Kopfgeldjägers und kommandiert ein eigenes Raumschiff. Das Roguelike setzt auf taktische Rundenkämpfe, die an eine Mischung aus Deckbuilder und Puzzle erinnern.
Ihr rüstet euer Schiff mit unzähligen verschiedenen Modulen aus und müsst in den rundenbasierten Kämpfen die besten Kombinationen finden, um die feindlichen Schiffe in den Sternenstaub zu schicken.
Zwischen den Gefechten rekrutiert ihr Crewmitglieder mit einzigartigen Fähigkeiten, sammelt mächtige Artefakte und bastelt euch nach und nach die ultimative Kampfmaschine zusammen. Wer Titel wie FTL oder Slay the Spire liebt und gerne an der perfekten Taktik tüftelt, sollte diesem Weltraumabenteuer unbedingt eine Chance geben – zumal 90 Prozent der Nutzerwertungen auf Steam positiv ausfallen.
Sichert euch die Spiele für immer
Wie bei den wöchentlichen Aktionen von Epic üblich, habt ihr genau sieben Tage Zeit, um die beiden Titel eurem Account hinzuzufügen. Sobald ihr Calico und Lonestar einmal aktiviert habt, dürft ihr sie dauerhaft behalten und spielen, wann immer ihr wollt.
Loggt euch also rechtzeitig ein und schnappt euch diese beiden charmanten Indie-Perlen, bevor am nächsten Donnerstag um 17 Uhr schon die nächsten Gratisspiele auf euch warten.
Welcher der beiden Titel landet bei euch als Erstes auf der Festplatte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!
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