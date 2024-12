Support-Ende von Windows 10: Ihr könnt Windows 11 auf nicht unterstützen PCs installieren, aber Microsoft warnt erneut ausdrücklich davor

Allzu lange dauert es nicht mehr, bis so mancher Rechner mit Windows 10 durch das nahende Support-Ende und die Mindestanforderungen von Windows 11 ein Problem bekommt. (stock.adobe.com - AcaciaDaydreams)

Aktuelle Missverständnisse rund um einen drei Jahre alten Support-Artikel von Microsoft haben das Unternehmen dazu veranlasst, den Artikel mit einem Update zu versehen (via Windows Latest).

Darin warnt Microsoft erneut davor, Windows 11 auf nicht unterstützten Rechnern zu installieren.

Der Support-Artikel trägt den Titel Windows 11 auf Geräten, die die Mindestsystemanforderungen nicht erfüllen .

. Das neue Update dazu wurde am 12. Dezember veröffentlicht.

Um die besagten Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, betont das Update zu dem Artikel, dass Windows 11 nur auf Geräten installiert werden sollte, die die Mindestanforderungen erfüllen.

5:00 Wir ignorieren die Windows-Warnung, den PC nicht auszuschalten und es passieren merkwürdige Dinge

Autoplay

Der Update-Text im Wortlaut:

Dieser Supportartikel wurde ursprünglich am 4. Oktober 2021 veröffentlicht, als Windows 11 zum ersten Mal für die Öffentlichkeit veröffentlicht wurde. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und noch heute besteht die Absicht hinter dieser Supportseite darin, Überlegungen für Kunden zu erläutern, um die Auswirkungen der Installation von Windows 11 auf der Empfehlung von Microsoft auf Geräten zu verstehen, die die Systemanforderungen für Windows 11 nicht erfüllen. Wenn Sie Windows 11 auf einem Gerät installiert haben, das Windows 11 Systemanforderungen nicht erfüllt, empfiehlt Microsoft, sofort ein Rollback auf Windows 10 auszuführen. Windows 11 Mindestsystemanforderungen bleiben unverändert und finden Sie im Artikel Windows 11 Spezifikationen, Features und Computeranforderungen.

Die deutsche Übersetzung auf der offiziellen Microsoft-Seite ist zwar etwas holprig (hier findet ihr einen Link zum englischen Original), aber die Aussage dennoch klar: Windows 11 auf nicht unterstützter Hardware zu nutzen, ist aus Sicht von Microsoft wenig überraschend keine gute Idee.

Was passiert, wenn euer PC die Anforderungen nicht unterstützt

Ihr erhaltet keinen Support von Microsoft

Es können Kompatibilitätsprobleme auftreten

Es ist nicht garantiert, dass euer PC Updates bekommt (gilt auch für Sicherheitsupdates)

Davor warnt auch der folgende Haftungsausschluss, den Microsoft auf der Support-Seite nennt und der beim Versuch der Installation von Windows 11 auf nicht-kompatibler Hardware erscheint:

Dieser PC erfüllt die Mindestsystemanforderungen für die Ausführung von Windows 11 nicht. Diese Anforderungen tragen dazu bei, eine zuverlässigere und qualitativ hochwertigere Benutzererfahrung zu gewährleisten. Die Installation von Windows 11 auf diesem PC wird nicht empfohlen und kann zu Kompatibilitätsproblemen führen. Wenn Sie mit der Installation von Windows 11 fortfahren, wird Ihr PC nicht mehr unterstützt und ist nicht mehr zum Empfang von Updates berechtigt. Schäden an Ihrem PC aufgrund unzureichender Kompatibilität fallen nicht unter die Herstellergarantie. Wenn Sie Annehmen auswählen, bestätigen Sie, dass Sie diese Aussage gelesen und verstanden haben.

Wie wahrscheinlich es ist, dass solche Probleme auftreten und dass euer PC keine Updates mehr erhält, dürfte auch von der genauen Hardware abhängen.

Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr bereits eigene Erfahrungen mit Windows 11 auf nicht offiziell unterstützter Hardware gemacht habt.

0:20 Windows: Trailer zeigt neue Taste, die ihr bald auf PC-Tastaturen findet

Was die Anforderungen von Windows 11 so besonders macht

Im Gegensatz zum Vorgänger setzt Windows 11 unter anderem UEFI für einen sicheren Start und einen Rechner mit einem Trusted Platform Module ab der Version 2.0 voraus.

Microsoft selbst gibt in einem Artikel zu TPM 2.0 vom August 2021 an, dass es die meisten PCs unterstützen, die in den letzten fünf Jahren ausgeliefert wurden . Aus heutiger Sicht dürften also die letzten acht Jahre gemeint sein.

Es sind aber auch so durchaus noch einige ältere Rechner im Betrieb, die ab dem 14. Oktober 2025 vor einem Problem stehen können.

Was tun, wenn der PC kein TPM 2.0 unterstützt?

Teilweise ist es möglich, ein neueres TPM-Modul nachzurüsten, etwa über einen passenden TPM-Header auf dem Mainboard oder ein Firmware-Update. Das gilt aber nicht für jede Hardware.

Wie ihr herausfindet, ob euer PC TPM 2.0 unterstützt und Wege zum Nachrüsten erfahrt ihr im Artikel Windows 11: Was ist TPM 2.0 und wofür braucht ihr es? .

. Warum Windows 11 zwingend auf das Trusted Platform Module setzt und alle Hintergründe dazu verrät außerdem der Plus-Report Was es mit dem Schreckgespenst TPM auf sich hat .

Erfüllt euer PC die Mindestanforderungen von Windows 11 und habt ihr bereits zum neuen Betriebssystem gewechselt? Falls nicht, wisst ihr schon, ob ihr euren Rechner mit TPM 2.0 nachrüsten könnt beziehungsweise habt ihr schon Pläne für das im nächsten Jahr anstehende Support-Ende von Windows 10? Lasst es uns gerne wissen!