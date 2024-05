Windows 11: Aufräum-Programm wird endlich fester Bestandteil des Systems - über einen kleinen Umweg installiert ihr es schon jetzt

Windows PC Manager Startbildschirm

PC Manager ist eine kostenlose Software, die Microsoft zuerst für den chinesischen Markt entwickelt hat. Mittlerweile gibt es die Software auch auf Englisch.

Sie bietet die folgenden Funktionen:

PC Boost : Löscht temporäre Dateien und gibt belegten Speicher frei

: Löscht temporäre Dateien und gibt belegten Speicher frei Deep Cleanup : Löschen weiterer Dateien, z.B. große oder doppelte

: Löschen weiterer Dateien, z.B. große oder doppelte Startup : Bietet die Möglichkeit, den Systemstart einiger Apps zu unterbinden.

: Bietet die Möglichkeit, den Systemstart einiger Apps zu unterbinden. Process Management : Eine simple Option, einige Prozesse zu beenden.

: Eine simple Option, einige Prozesse zu beenden. Health Check: Schlägt weitere Optimierungen vor.

Die Funktionen von PC Manager erinnert sehr an populäre Programme wie CCleaner oder BleachBit, auch wenn sie nicht an die Vorbilder heranreicht.

Tipp: Hier findet ihr einen genaueren PC Manager Überblick.

PC Manager wird in Windows integriert

Bisher war PC Manager nur über die offizielle Webseite des Projektes sowie den Microsoft Store verfügbar. In Letzterem aber nur für bestimmte Regionen.

Nun hat Microsoft verkündet den PC Manager in Windows zu integrieren, allerdings erst einmal nur in China. In einem Update für den Beta-Channel des Betriebssystems schreibt Microsoft Folgendes:

New! This update adds PC Manager to devices in China.

Ob und wann PC Manager auch in anderen Regionen in Windows integriert wird, ist unklar. Microsoft müsste hier zudem fehlenden Sprachpakete nachliefern.

So installiert ihr den PC Manager schon heute

Installation des PC Managers über winget

Nutzer außerhalb Chinas und den USA können den PC Manager nicht ohne Weiteres von der Webseite oder Microsoft Store installieren.

Das integrierte Tool winget bietet aber diese Option an.

Gut zu wissen: Der Windows Package Manager winget erlaubt es Anwendern Software zu installieren, deinstallieren, und zu aktualisieren.

So geht ihr vor:

Öffnet das Startmenü. Gebt cmd.exe ein und drückt die Return-Taste. Dies öffnet die Eingabeaufforderung. Gebt nun den Befehl winget install Microsoft.PCManager.Beta -s winget ein und drückt erneut Return.

Microsoft PC Manager wird jetzt installiert. Bitte beachtet, dass es sich hierbei um eine Betaversion handelt, welche eventuell nicht auf dem neusten Stand ist.

Um sie zu aktualisieren, habt ihr mehrere Möglichkeiten:

Gebt den Befehl winget upgrade Microsoft.PCManager.Beta in der Eingabeaufforderung ein und drückt die Return-Taste. Öffnet die Microsoft-Store-Webseite des PC Managers und aktualisiert über diese. Öffnet den neu installierten PC Manager auf eurem System und geht dort in die Settings .

Was haltet ihr von Microsofts PC Manager? Ist es ein Programm, welches ihr nutzen würdet? Oder bevorzugt ihr eine andere Lösung?