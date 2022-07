Kaputtes Startmenü nach Windows 11 Update: So fixt ihr den Fehler schnell und einfach

Microsoft hat es wieder einmal geschafft : Zwei jüngst veröffentlichte Updates für Windows 11 sorgen für ein schwerwiegendes Problem, dass ihr im Alltag nicht einfach mal so umgehen könnt. Denn diesmal quittiert ausgerechnet das Startmenü seinen Dienst, was erhebliche Einschränkungen in der Nutzung des Betriebssystems zur Folge hat.

Eine gute Nachricht gibt es aber: Es existiert bereits ein offizieller Fix für das Problem, den Microsoft zum Download zur Verfügung stellt. Wir haben alle Infos für euch.

Das Startmenü öffnet sich nicht mehr

Was genau ist das Problem? Der neue Windows-Bug lässt sich nicht übersehen. Wenn ihr das Startmenü über das Icon in der Taskleiste öffnet, verschwindet es im Bruchteil einer Sekunde direkt wieder. Auf gut Deutsch: Ihr könnt das Startmenü überhaupt nicht mehr nutzen.

Welche Updates sind dafür verantwortlich? Microsoft hat die Schuldigen für das Problem bereits identifiziert. Es handelt sich um die beiden kumulativen Updates mit den Kennungen KB5015882 und KB5015814, die höchstwahrscheinlich bereits auf eurem System gelandet sind.

Tritt das Problem auf jedem System auf? Nein, es kann auch sein, dass die beiden Updates bei euch keine Probleme im Zusammenhang mit dem Startmenü auslösen. Offenbar sind aber recht viele User betroffen, da Microsoft bereits auf die zunehmenden Meldungen reagiert hat.

Das ist nicht das erste schwerwiegende Problem in Windows 11, das durch ein Update ausgelöst wurde. Bereits im vergangenen Jahr führte ein Softwareflicken dazu, dass Spiele gehäuft abstürzten (wir berichteten).

So repariert ihr das Startmenü

Microsoft nimmt das Problem offenbar ernst, dann man hat sich bereits dazu geäußert und schnelle Hilfe in Aussicht gestellt. Das Unternehmen hat zwar schon einen server-weiten Hotfix ausgerollt, aber es kann bis zu 24 Stunden dauern, ehe er bei euch landet.

Wenn ihr nicht so lange mit einem eingeschränkten Windows leben möchtet, könnt ihr aber auch selbst tätig werden. Denn Microsoft stellt den angesprochenen Hotfix auch zum Download bereit. Geht dazu folgendermaßen vor:

Ladet euch den offiziellen Hotfix von Microsoft herunter (Direktlink von den Microsoft-Servern, Download startet sofort). Doppelklickt auf die heruntergeladene Datei und wartet, bis der Installationsvorgang erfolgreich beendet wurde. Startet euer System neu.

Windows 11 hat noch einige andere Probleme, die sich aber in vielen Fällen von euch beheben lassen. Welche das sind und wie ihr vorgehen müsst, erfahrt ihr hier:

Seid oder wart ihr von dem Startmenü-Bug betroffen und wenn ja, konntet ihr ihn mit dem offiziellen Fix beheben? Welche anderen Probleme im Zusammenhang mit Windows 11 sind bislang bei euch aufgetreten?