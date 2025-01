Windows 11: Kleine aber feine Neuerung sorgt schon jetzt für Lob aus der Community

Schon bald könnt ihr das Batteriesymbol auf der Taskleiste mit einer Prozentangabe ergänzen. (Bildquelle: Adobe Stock/charnsitr)

Während Microsoft die Verteilung des Windows 11 24H2-Updates weiter beschleunigt, geht die Arbeit an Entwicklerversionen weiter.

Mit dem neuesten Update führt Microsoft eine Verbesserung ein, die von Betriebssystemen wie macOS oder Linux bereits unterstützt wird.

Im Detail:

In Zukunft können Windows 11 Anwender den prozentualen Ladestand auf der Taskleiste anzeigen.

Das Feature ist momentan nur in Entwicklerversionen verfügbar.

Momentan zeigt Windows den Ladestand nur als Symbol an. Die Darstellung ist ungenau. Erst wenn die Maus über das Symbol bewegt wird, zeigt Windows 11 den exakten Ladezustand an.

0:41 Zotac Zone: Der neue Windows-Handheld im Trailer

Autoplay

Der bekannte Windows-Tester Phantomofearth hat die neue Funktion entdeckt und auf X beschrieben.

Momentan ist es noch notwendig, die neue Funktion manuell zu aktivieren. Danach findet sich die neue Einstellung unter Stromversorgung und Akku.

Lob aus der Community

Erste Reaktionen auf das neue Feature sind durchweg positiv. Auf X loben Nutzer die Option, den Ladestand direkt auf der Taskleiste anzeigen zu lassen.

Auch auf Reddit sind die ersten Reaktionen positiv. So schreibt etwa der Nutzer InternationalRow8437:

Omg…ich bin sprachlos. Etwas so Einfaches kann uns so glücklich machen.

Kritik kommt nur vereinzelt auf. So kritisieren einige Nutzer, dass das Feature zu spät kommt, da es andere Systeme bereits seit Jahren oder Jahrzehnten anbieten würden.

Auch die Darstellung bereitet einigen Kopfschmerzen. So schlägt Revanmj auf Reddit vor, die Prozentzahl über oder unter dem Symbol der Batterie anzuzeigen, anstatt dahinter.

Weitere Neuerung in den Einstellungen

Top Cards in Windows 11. Quelle: Microsoft

Auch in den Einstellungen gibt es eine Neuerung zu verzeichnen. Microsoft führt hier sogenannte »Top Cards« ein. Sie zeige unter »Einstellungen > System > Über« Informationen zur Hardware an.

Das Betriebssystem zeigt hier die folgenden Informationen an:

Festplattenspeicher sowie verfügbaren Speicherplatz.

Namen der Grafikkarte sowie den Speicher der Karte.

Arbeitsspeicher sowie die Geschwindigkeit.

Prozessor und dessen Geschwindigkeit.

Nun seid ihr gefragt. Was haltet ihr von den Neuerungen? Ist etwas für euch dabei, oder wünscht ihr euch etwas ganz anderes? Habt ihr auf die Prozentanzeige schon lange gewartet oder ist euch so eine Kleinigkeit nicht wichtig? Wo müsste Microsoft noch nachlegen, um euch als Windows-Nutzer zufriedenzustellen?Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar in die Kommentarspalte unter diesem Artikel.