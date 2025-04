Legendärer Windows-Sound ist jetzt offizielles Kulturgut - dabei war er einst nur einer unter 84

Der Boot-Sound von Windows 95 wurde gewissermaßen zu einem US-amerikanischen Kulturgut erhoben. (Bildquelle: Microsoft)

Windows 95 gilt als ein Meilenstein in der Microsoft-Geschichte. Unter anderem debütierte hier das Startmenü; auch der erste Windows Explorer (anstelle des Datei-Managers aus Windows 3.x) fand sich hier erstmals in einem MS-Betriebssystem wieder.

Ein Teil des knapp 30 Jahre alten Betriebssystems dürfte zumindest den erfahreneren Windows-Nutzern vielleicht noch immer im Ohr stecken geblieben sein: der Boot-Sound. Wenn ihr nicht wisst, wie dieser klingt, könnt ihr euch diesen im kurzen Clip unten anhören.

Dieser Sound hat nun Legendenstatus – befindet zumindest die National Recording Registry (NRR) der USA.

Dieses ist für die Archivierung von Dokumenten, Video- und Audioproduktionen und weiteren künstlerischen Werken zuständig, die einen großen kulturellen Einfluss auf die USA (und teils die gesamte Welt) haben.

Wie Golem erklärt, lässt sich die Aufnahme des Windows-95-Sounds in das National Recording Register auch so sehen: »Im Prinzip wurde der Windows-95-Boot-Sound also zu einem US-amerikanischen Kulturgut erklärt.«

Die Library of Congress (LoC), also die öffentlich zugängliche Forschungsbibliothek des US-Kongresses, ist für solche Aufnahmen in der NRR zuständig.

Für den Boot-Sound von Windows 95 gab es folgende Begründung:

Die 1990er Jahre markierten den Beginn der allgegenwärtigen Nutzung von Personal Computern, die heute ein vertrauter Aspekt unserer Welt sind. Diese Revolution gewann im August 1995 deutlich an Fahrt, als Microsoft das Betriebssystem Windows 95 veröffentlichte. [...] Um diese und andere Verbesserungen zu unterstreichen, entschied sich Microsoft, einen kurzen Startsound einzubauen, der beim Hochfahren von Windows 95 abgespielt wurde.

Für den Sound selbst war der Musikproduzent Brian Eno zuständig, der ganz nebenbei auch Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame ist.

Der LoC zufolge lieferte Eno den Microsoft-Designern gleich 84 Soundelemente, aus denen sich die Entwickler eins für den Boot-Sound aussuchen konnten.

Obwohl dieser »doppelt so lang wie ursprünglich gewünscht ausfiel«, entschieden sich die Microsoft-Designer für diesen Sound, da dieser das »Gefühl von Willkommen, Hoffnung und Fortschritt vermittelte«. Der Rest ist spätestens jetzt als kulturelle Geschichte verewigt.