KI rettet Beatles-Demo: Achter Grammy für »Now and Then« – 54 Jahre nach Bandende

Die Beatles haben mithilfe von KI einen Grammy gewonnen. (Hintergrundbild: KI-generiert mit ideogram.ai)

Ende 2023 kam der letzte neue Beatles-Song heraus: Now and Then ist eine Ballade, die 1977 von John Lennon geschrieben wurde. Von dem Song war lange nur eine schlechte Demo-Aufnahme vorhanden. Jetzt haben die Beatles genau mit diesem Song ihren vermutlich letzten Grammy gewonnen.

Die Vorgeschichte

1977 – die Beatles sind längst getrennt – verbringt John Lennon viel Zeit zurückgezogen in einer New Yorker Hotel, erzählt die LA Times. In dieser Zeit entstehen hunderte Demo-Aufnahmen.

Darunter auch der Song Now and Then . Mitte der 1990er – John Lennon ist längst tot – wollen die Beatles den Song auf ihrem Anthology -Album veröffentlichen. Allerdings ist die Aufnahme schlecht und Lennons Stimme zu sehr mit dem Klavier verbunden, als dass man sie im Tonstudio klanglich hätte aufwerten können. Außerdem hält George Harrison den Song auch künstlerisch für zu schwach für das Album.

Peter Jacksons Firma hilft bei der Restauration

Gute 26 Jahre später – George Harrison ist nun auch tot – veröffentlicht Peter Jackson die mehrteilige Beatles-Dokumentation The Beatles: Get Back . Um alte Aufnahmen für den Film zu restaurieren, entwickelt dessen Team ein Programm: Mithilfe von Machine Learning können nun spezifische Elemente aus Audioaufnahmen extrahiert und klanglich aufgebessert werden.

Mithilfe dieses Programms wird dann auch die Then and Now -Aufnahme bearbeitet. Und Lennons Stimme kann tatsächlich zum ersten Mal vom Klavier und sonstigen Störgeräuschen getrennt werden.

So konnte der Song nach fast 50 Jahren veröffentlicht werden und jetzt sogar den Grammy in der Kategorie Best Rock Performance gewinnen.

KI-Einsatz macht Fans skeptisch

Bei seiner Veröffentlichung 2023 stößt der Song allerdings, wie The Verge berichtet, auch auf Kritik: Grund dafür sei Verwirrung über die Rolle gewesen, die KI in der Produktion des Tracks gespielt habe. Denn einige Fans seien davon ausgegangen, dass die Stimme Lennons künstlich von einer KI erzeugt worden wäre.

Das sorgt online für heftige Gegenreaktionen. Die veranlassen sogar Paul McCartney 2023 zu einer Stellungnahme:

Um das klarzustellen: Nichts ist künstlich oder synthetisch erschaffen worden. Es ist alles echt, und wir alle spielen selbst darauf.

Und weiter:

Wir haben einige bestehende Aufnahmen bereinigt – ein Prozess, der schon seit Jahren andauert.

Was denkt ihr darüber? Kennt ihr den Song und meint, er klingt künstlich? Haben die Beatles für diesen KI-restaurierten Track einen Grammy verdient? Schreibt es uns in die Kommentare!