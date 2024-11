Wolfenstein The Old Blood gratis bei GameStar Plus - Burgbesichtigung mit B.J. Blazkowicz

Wenn man eine Liste von guten Singleplayer-Shootern erstellen würde, dann dürfen die Wolfenstein-Spiele aus dem Hause Machine Games nicht fehlen. Gerade deswegen dürft ihr euch diesen Monat auf einen absoluten Shooter-Hit des schwedischen Entwicklerteams freuen.

In Wolfenstein: The Old Blood schlüpft ihr wieder in die Rolle von B.J. Blazkowicz, diesmal aber vor den Geschehnissen aus The New Order. Die Nazis stehen kurz davor, den großen Krieg zu gewinnen, während die Alliierten versuchen, eben das zu verhindern. Um das Blatt hoffentlich zu wenden, schicken sie euch nach Burg Wolfenstein, um Informationen über ihre Vorhaben zu gewinnen.

In bester Wolfensteinmanier, ballert ihr euch also wieder euren Weg durch die Burg und versucht ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Dabei habt ihr ein Arsenal an Waffen zur Verfügung, das aber anders als im Sequel The New Order weniger fortgeschritten ist und somit klassischer ausfällt. Es gibt jedoch auch einige neue Waffen wie ein Repetiergewehr, eine neue Schrotflinte und sogar eine Kampfpistole, die Granaten verschießt.

Wolfenstein: The Old Blood - Screenshots aus dem Standalone-Prequel ansehen

Eine simple Waffe stellt sich aber als besonders vielseitig heraus. Euer treuer Begleiter, das Stahlrohr. Damit könnt ihr nicht nur euren Gegnern ordentlich zusetzen, sondern auch klettern, Türen aufstemmen und mehr. Ein regelrechtes Schweizer Taschenrohr!

Ihr könnt euch auch in The Old Blood wieder entscheiden, ob ihr möglichst leise unterwegs sein wollt, oder doch lieber mit Sturmgewehren im Anschlag euren Gegnern das Blei um die Ohren ballert. Dabei bereist ihr malerische Täler, ländliche Ortschaften, geisterhafte Katakomben und natürlich die imposante Burg Wolfenstein.

Bei dem Key handelt es sich um die internationale, unzensierte Version. Bedeutet für euch, keine Zensur von Hakenkreuzen oder anderen Thematiken, die sonst in der deutschen Fassung nicht zu finden sind. Jedoch kommt die internationale Version leider nicht mit einer deutschen Sprach- und Textausgabe.

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 30. November abholen und diesen bis einschließlich 03. Dezember für Wolfenstein: The Old Blood bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht's:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Wolfenstein: The Old Blood bei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Gutscheincode kopieren Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!