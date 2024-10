Notebook-Tests bei GameStar Tech: Verratet uns jetzt, was euch besonders wichtig ist

Hallo GameStar-Community,

künftig möchten wir uns auf GameStar Tech vermehrt mit Notebooks sowie dem dazu passenden Zubehör beschäftigen. In der Redaktion werde ich mich dann primär um die genannten Themen kümmern. Jetzt stellt ihr euch natürlich die berechtigte Frage, wer »ich« denn überhaupt ist. Mein Name ist Sven, ich bin bei der GameStar Tech noch neu, aber schon sehr lange in der Branche aktiv.

Ich war bereits für verschiedene namhafte IT-Magazine tätig und durch meine Hände sind im Laufe der Zeit schon mehrere hundert Notebooks gegangen.

Daher kann ich euch mit künftigen Reviews gut und unabhängig beraten, welches neue Modell seinen Preis wert ist und wo ihr euch das Geld besser sparen könnt. Dabei gilt für mich immer die Regel, dass ich grundsätzlich nichts empfehle, von dem ich nicht selbst überzeugt bin.

Wir möchten jetzt aber nicht einfach mal ins Blaue mit dem Testen beginnen, sondern euch bereits im frühen Planungsstadium mit an Bord holen. Wir wollen wissen, worauf wir bei Notebook-Reviews besonders achten sollten? Oder anders gesagt: Was braucht ein Notebook-Test, damit er einen echten Mehrwert für euch darstellt?

Die Frage, die wir uns stellen ist jetzt, was ist euch bei einem Test wichtig und welche Produkte sollen wir in den Fokus stellen? Überwiegend Gaming-Notebooks oder eine gesunde Mischung aus Gaming-, Multimedia- und Office-Geräten?

Wir planen die Temperaturmessung an den Oberflächen mittels IR-Thermometer und auch eine praxisnahe Messung der Lautstärke. Wir werden zwar technisch ins Detail gehen, haben uns aber bewusst gegen den ultimativen Tiefgang, den beispielsweise Notebookcheck erreicht, entschieden. Es ist uns wichtig, sowohl dem technisch interessierten Laien als auch den Enthusiasten unter euch hilfreiche Tests anzubieten.

Teilt gerne eure Ideen, Anregungen und Wünsche für die künftigen GameStar Tech mit uns. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch!