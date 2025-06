Völlig neue Hardware auf der WWDC 2025? Apple könnte eine Überraschung parat haben

Der Apple HomePod könnte noch auf der WWDC 2025 abgelöst werden.

Am kommenden Montag, den 9. Juni, steht die Worldwide Developers Conference 2025 an. Apple lädt turnusmäßig nach San Francisco, um primär Softwareneuerungen vorzustellen – doch einige hoffen darauf, dass der Hersteller aus Cupertino noch ein Hardware-Ass aus dem Ärmel zaubert.

Genauer gesagt geht es um das sogenannte »HomePad«, das als Mischung aus dem bekannten Homepod und dem iPad schon mehrfach für das smarte Zuhause gemutmaßt wurde. Wie 9to5Mac berichtet, verzichten sich die Anzeichen darauf, dass es das Smarthome-Zubehör zur WWDC 2025 schaffen soll.

So wurde bereits mehrfach geleakt, dass der HomePad noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Der renommierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo erklärte etwa im vergangenen März, dass der Release nach der WWDC 2025 im dritten Quartal 2025 stattfinden soll.

Nach der WWDC 2025 gibt es allerdings nur noch ein großes Apple-Event: Im September steht wieder ein neuer iPhone-Release an. Am selben Event stehen auch noch eine neue Generation der Apple Watch sowie potenziell die AirPods Pro 3 in der Warteschleife.

Hiervon den Fokus mit noch einem Produkt wie dem HomePad zu nehmen, ergebe in den Augen der 9to5Mac-Autoren keinen Sinn.

Die WWDC 2025 sei aber noch aus einem anderen Grund wie prädestiniert für eine solche Vorstellung. Denn namensgetreu handelt es sich bei dem mehrtägigen Event auch um eine Entwicklerkonferenz für alle, die es mit Apple halten.

Passenderweise soll der HomePad auch sein eigenes Betriebssystem erhalten, das Apple mutmaßlich »HomeOS« taufen wird. Mit einer Ankündigung auf der WWDC hätten Entwickler angemessene Vorlaufzeit, um sich auf das neue System einzustellen und entsprechende Apps zu entwickeln.

Ist das HomePad ein Produkt, das ihr euch in euer smartes Zuhause stellen würdet? Welche Anforderungen habt ihr an eine solche Schaltzentrale für das Smarthome? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!