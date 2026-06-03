WWDC 2026: In 5 Tagen startet das nächste große Apple-Event – das könnte euch erwarten

Wir dürfen auch gespannt sein, wer vor der Kamera stehen wird: John Ternus oder Tim Cook? Oder beide? (Bildquelle: Artem Horovenko/Unsplash)

Am kommenden Montag blickt die Tech-Welt gespannt nach Kalifornien, wenn Apple seine wichtigste Software-Messe des Jahres einläutet. Wir fassen für euch zusammen, welche Ankündigungen plausibel sind und welche eher nicht.

Warum die diesjährige Entwicklerkonferenz so wichtig ist

Am Montag, dem 8. Juni 2026, öffnet die Worldwide Developers Conference (WWDC) wieder ihre Pforten. Was ursprünglich als reine Fachmesse für Programmierer begann, hat sich längst zu einem der wichtigsten Events für Endkunden gewandelt. Die traditionelle Eröffnungs-Keynote startet um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Wer tiefer in die technischen Details blicken möchte, schaut sich ab 22:00 Uhr die »Platforms State of the Union«-Konferenz an.

Apple steht dieses Jahr unter immensem Zugzwang: Der Konkurrenzdruck im KI-Segment wächst rasant und im Herbst steht zudem ein historischer Wechsel an der Konzernspitze bevor. Die diesjährige WWDC, die unter dem offiziellen Marketing-Motto »All systems glow« läuft, dürfte daher die Weichen für die kommenden Jahre stellen.

Das erwartet euch bei iOS 27, Siri 2.0 und Co.

Das Motto von diesem Jahr deutet auf eine visuelle Überarbeitung von Liquid Glass. (Bildquelle: Apple)

Da es sich primär um ein Software-Event handelt, stehen die neuen Betriebssystem-Generationen im Fokus. Hier ist die Übersicht zu den wahrscheinlichsten Ankündigungen und wie die Chancen dafür stehen:

Die 27er-Betriebssystemgeneration (nahezu sicher): Apple wird iOS 27, macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27 und visionOS 27 offiziell enthüllen.

Berichten zufolge liegt der Fokus diesmal auf Performance, Stabilität und Code-Bereinigung, da Fehlerkorrekturen in den Vorjahren oft zu kurz kamen.

Die im Vorjahr eingeführte Liquid-Glass-Benutzeroberfläche erhält einen Feinschliff

Entwickler und Entwicklerinnen erhalten direkt im Anschluss erste Betas, eine Public Beta folgt im Juli, bevor im Herbst der finale Release ansteht.

Siri 2.0 mit Google Gemini (nahezu sicher): Die größte Baustelle wird komplett umgekrempelt. Apple holt sich Gemini von Google ins Boot.

Siri 2.0 wird von Googles Gemini-KI angetrieben. Euch erwartet ein Chatbot auf dem Niveau von ChatGPT oder Claude, der über Kontextbewusstsein verfügt, auf Bildschirminhalte reagieren kann und eine eigene, eigenständige App erhält.

Passend dazu wird es wohl ein visuelles Leucht-Upgrade im System geben (daher auch das Glow-Motto).

Erweiterte Apple Intelligence (nahezu sicher): Abseits von Siri spendiert Apple seinen Systemen neue KI-Funktionen. Im Gespräch sind deutlich mächtigere Bildbearbeitungs- und Generierungstools (wie Erweiterungen des Image Playground), KI-gestützte Text- und Grammatikkorrekturen sowie eine tiefere Öffnung der KI-Plattform für Drittanbieter-Entwickler.

HomePod & Apple TV (Sehr unsicher): Zwar sind die Lagerbestände aktueller Modelle auffällig gering (oft ein Indikator für Nachfolger), doch passt Smart-Home-Hardware klassischerweise nicht ins Software-Schema der WWDC. Ein Release im Herbst ist erheblich wahrscheinlicher.

Neue Hardware wie Macs oder iPads (fast ausgeschlossen): Wer auf neue Macs (wie einen Mac mini M5 oder Mac Studio M5) oder frische iPads hofft, wird enttäuscht werden. Die großen Hardware-Ankündigungen erwarten wir später im Jahr.

WWDC 2026: So schaut ihr das große Apple-Event live mit

Was bedeutet die WWDC 2026 für uns?

Für Apple-Nutzer und Tech-Enthusiasten könnte diese WWDC eine sehr spannende Konferenz werden. Die Integration von etablierten KI-Modellen wie Gemini direkt in das Ökosystem verspricht einen spürbaren Sprung nach vorn im KI-Wettrüsten der Hersteller.

Auch der vermeintliche Fokus auf Fehlerbehebung statt reiner Feature-Ankündigungen ist eine hervorragende Nachricht für die Apple-Community.

Spannend wird es zudem auf der Bühne: Am 20. April 2026 wurde bekannt gegeben, dass John Ternus im September die Nachfolge von Tim Cook als CEO antreten wird. Es wird gemunkelt, dass beide die Keynote gemeinsam moderieren, um einen fließenden, nahtlosen Übergang zu demonstrieren, bevor Ternus im Herbst komplett das Ruder übernimmt.