Xbox: Controller-Patent zeigt Feature, mit dem Microsoft gegenüber der PS5 aufholen will

Microsoft arbeitet wohl an einem Xbox-Controller, der eines der besten Features der Konkurrenz verbessern will.

Im vergangenen Jahr kamen durch einen Leak zumindest teilweise konkrete Details zu Microsofts künftigen Konsolenplänen ans Licht. Diese sickerten im Zuge der inzwischen abgeschlossenen Übernahme des Publishers Activision als Gerichtsdokumente durch, die zur Verhandlung im Streit zwischen Microsoft und der US-Behörde FTC (Federal Trade Commission) gehörten.

Unter diesen Gerichtsdokumenten befanden sich auch nähere Hinweise auf einen neuen Xbox-Controller, an dem Microsoft arbeitet. Unter anderem soll der mit dem Codenamen »Sebile« getaufte Controller folgende Features mit sich führen:

Bluetooth 5.2 / Direct-to-Cloud-Verbindung

Neue modulare Thumbsticks

Vereinfachter Austausch von Komponenten

Spannend wurde es in den geleakten Xbox-Folien aber bei einem anderen Punkt: »Präzises haptisches Feedback« soll an Bord sein – so ähnlich, wie es Sony mit dem DualSense-Controller der PlayStation 5 vornimmt.

Xbox-Chef Phil Spencer äußerte sich bereits mehrfach als Fan des DualSense-Gamepads: Der Arbeit von Sony könne er an dieser Stelle »nur applaudieren«. Microsoft habe hier noch viel Arbeit vor sich, die sich wohl nun erstmals in einem Patent zeigt.

Das »Tuning Haptic Feedback of a Device« genannte Patent wurde vor rund einem Jahr eingereicht und zeigt Microsofts eigene Lösung für dieses Feature. Folgende Punkte werden hierbei insbesondere genannt:

So soll das Patent einen flexibleren Einsatz von haptischem Feedback ermöglichen. Die zugehörigen Motoren sind laut Beschreibung nicht an einer fixierten Stelle, sondern lassen sich im gesamten Controller bewegen. Anpassungen an diesem Feature sollen sich von euch in Echtzeit vornehmen lassen.

Microsoft sieht in konkurrierenden Controllern (ohne den DualSense namentlich zu nennen) zudem zwei Probleme: Die Motoren anderer Hersteller seien zu groß und wiegen zu viel. Angesichts dessen solle die neue Technologie leichter, kleiner und kosteneffektiver werden.

Da es sich hierbei lediglich um ein Patent handelt, ist ein Veröffentlichungstermin kaum abzuschätzen. Das Portal Windows Central erklärt an dieser Stelle, dass Microsoft »definitiv« an diesem Controller arbeite. Im Gegensatz zum ursprünglichen Leak soll Sebile allerdings nicht zu einem Mid-Gen-Upgrade, sondern erst zur nächsten Generation an Xbox-Konsolen im Handel landen.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Ist haptisches Feedback für euch überhaupt ein wichtiges Feature oder achtet ihr auf andere Dinge? Was war/ist der beste Controller, den ihr je in den Händen gehalten habt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!