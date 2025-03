Xbox und PC Game Pass im März 2025: Alle neuen Spiele und Abgänge im Überblick

33 Immortals will eine völlig neue Koop-Erfahrung bieten.

Beim Xbox Game Pass herrscht jeden Monat ein Kommen und Gehen. Im März 2025 könnt ihr euch über diverse Indie-Highlights freuen. Allerdings werden wie gewohnt auch einige Titel wieder aus dem Angebot herausfliegen.

Wir halten euch auf dem Laufenden: Noch sind nicht alle neuen Spiele und Abgänge bekannt. Sobald sich das ändert, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Es lohnt sich also, wiederzukommen.

Highlight: 33 Immortals

Genre: Action-RPG/Roguelike

Action-RPG/Roguelike Plattformen : PC, Xbox Series X/S und Cloud

: PC, Xbox Series X/S und Cloud Abo: PC und Ultimate

PC und Ultimate Release: 18. März 2025 (Early-Access)

33 Immortals will die typische Raid-Erfahrung eines Online-Rollenspiels mit den abwechslungsreichen Mechaniken eines Action-Roguelikes kombinieren. Im Koop mit insgesamt 33 Spielerinnen und Spielern stürzt ihr euch aufs Schlachtfeld und bekämpft zusammen gigantische Monsterhorden und mächtige Bosse.

Doch bevor es losgeht, rüstet ihr euren Charakter mit unterschiedlichen Waffen, Perks und Verbesserungen aus. Anschließend könnt ihr euch direkt ins Getümmel stürzen - auf ausufernde Wartezeiten beim Matchmaking soll verzichtet werden. 33 Immortals startet am 18. März 2025 auf PC, Xbox Series X/S und Cloud in den Early Access.

Weitere neue Spiele im Game Pass im März 2025

Hier erfahrt ihr, welche Spiele im März 2025 noch auf euch warten und welches Abo ihr abgeschlossen haben müsst, um sie spielen zu können. Weitere Infos zu allen Abos erhaltet im dazugehörigen Artikel.

4. März

Monster Train (Genre: Roguelite/Deckbuilder | Plattform: PC, Konsole und Cloud | Abo: Alle Abo-Stufen)

5. März

Galacticare (Genre: humorvolle Management-Simulation | Plattform: PC, Xbox Series X/S und Cloud | Abo: Ultimate und PC)

1:33 Galacticare: Krankenhaus-Simulation kommt 2023 und ist buchstäblich nicht von dieser Welt

6. März

One Lonely Outpost (Genre: futuristische Landwirtschaftssimulation | Plattform: PC, Konsole und Cloud | Abo: Ultimate und PC)

11. März

Enter the Gungeon (Genre: actiongeladenes Roguelike | Plattform: PC, Konsole und Cloud | Abo: Alle Abo-Stufen)

13. März

Mullet Madjack (Genre: knallbunter Ego-Shooter | Plattform: PC, Xbox Series X/S und Cloud | Abo: Ultimate und PC)

Diese Spiele verlassen den Game Pass im März 2025

Natürlich müssen im März 2025 auch wieder einige Spiele ihre Koffer packen und den Game Pass verlassen. Diese Titel trifft es diesmal, sie fliegen am 15. März aus dem Abo:

Welche Spiele das Abo am 31. März verlassen werden, ist bisher nicht bekannt. Sobald sich das ändert, erfahrt ihr es hier.

Ein weiterer Höhepunkt ist das Roguelike Enter The Gungeon. In dem pixeligen Actionspiel dreht sich alles um Schusswaffen - also wirklich alles! So nutzt ihr euer gigantisches Waffenarsenal, um euch zum Beispiel gegen überdimensionierte Patronenhülsen, mit Miniguns ausgestattete Riesenvögel oder tödliche Panzer zu behaupten.