Gute Nachrichten für Xiaomi-Smartphones: 15 Handys erhalten HyperOS 2.0 noch diesen Monat

Der chinesische Hersteller verteilt großzügig das neueste Update seiner Smartphones. (vectorplus - Adobe Stock)

Xiaomi sorgt derzeit für detaillierte Transparenz, was die Verteilung des großen Updates auf Android 15 betrifft.

Während der Hersteller vor wenigen Tagen eine Roadmap für den chinesischen Raum veröffentlicht hat, gibt es nun eine offizielle Liste der Xiaomi, Poco sowie Redmi Smartphones, die das große Update hierzulande in Kürze erhalten werden.

Auch Tablets und Wearables werden mit der neuesten Version versorgt.

Den Anfang von HyperOS 2.0 machen im November wie gewohnt die neuesten Smartphones des Herstellers:

Xiaomi Mi Mix Flip

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

Poco F6 Pro

Poco X6 Pro

Poco X6

Poco M6 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro

Xiaomi Band 9 Pro

Wie man der Liste entnehmen kann, werden auch das Xiaomi Band 9 sowie das Pad 6S Pro in wenigen Tagen das Update auf Hyper OS 2.0 erhalten.

Im Dezember, also in nur wenigen Wochen, soll der nächste Schub an Smartphones mit HyperOS 2.0 folgen:

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Mi 11 Ultra

Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi K50i

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12S

Redmi 12 5G

Redmi 12

Poco F6

Poco M6

Poco F5 Pro

Poco C75

Poco C65

Poco X5 Pro 5G

Poco F5

Poco X4 GT

Poco F4 GT

HyperOS 2.0: Sieben weitere Tablets werden ebenfalls versorgt

Neben den Smartphones und dem Xiaomi Band 9 Pro erhalten auch weitere Tablets das Update auf HyperOS 2.0. Einen konkreten Termin, wann die neueste Version auf Basis von Android 15 auf diese Geräte verteilt wird, verrät der Hersteller aber bislang nicht.

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad SE

Poco Pad

Gut zu wissen: HyperOS 2.0 ist der Nachfolger von MIUI. Version 2.0 von HyperOS nutzt Android 15 als Basis.

Mit der neuesten Version setzt Xiaomi unter anderem auf neue KI-Funktionen. So wird mit dem Super Xiao AI Assistant ein KI-Assistent eingeführt. Aber auch bei der Performance und der Bedienung verspricht Xiaomi Verbesserungen.