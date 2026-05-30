Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

CoD treibt viele Fans seit Jahren mit einem simplen Pop-Up zur Weißglut, MW4 macht damit 2026 endlich Schluss

Die Nachricht »Update Requires Restart« sorgt bei CoD-Spielern schon lange für Augenrollen. Nun wird sie in MW4 endlich entfernt und es gibt noch eine weitere, gute Neuigkeit.

Profilbild von Elena Schulz

Elena Schulz
30.05.2026 | 07:45 Uhr

Schau nicht so griesgrämig, das Problem wird jetzt behoben! Zumindest etwas nach dem Release von CoD: MW4. Schau nicht so griesgrämig, das Problem wird jetzt behoben! Zumindest etwas nach dem Release von CoD: MW4.

Call of Duty terrorisiert die Fans schon lange mit einer unliebsamen Nachricht. Seit Modern Warfare von 2019, werden die Spieler der MW-Ableger regelmäßig von einem langsam ladenden Menü begrüßt, bevor dann die Nachricht Update Requires Restart aufploppt - heißt im Klartext, erst einmal neu starten und nicht spielen.

Mit einen nervigen Pop-Up ist endlich Schluss

Im neuen CoD-Teil soll der Update-Check bald ohne lästigen Neustart funktionieren. Im neuen CoD-Teil soll der Update-Check bald ohne lästigen Neustart funktionieren.

Auch wenn es sich nur um eine kurze Verzögerung handelt, sorgte das über die Jahre hinweg für so viel Frust, dass fast schon ein Meme draus wurde. Obwohl der Grund eigentlich ein nachvollziehbarer ist: CoD prüft eben, ob alle wichtigen Hotfixes installiert wurden und das Spiel auf dem neusten Stand ist.

Damit wird aber in absehbarer Zukunft Schluss sein. Die Entwickler haben nämlich auf einem Preview-Event zu CoD: MW4 angekündigt (via Dextero), dass das Problem behoben wird. Höchstwahrscheinlich zwar noch nicht zum Release am 23. Oktober, aber so bald wie möglich.

Video starten 2:49 CoD Modern Warfare 4 enthüllt: Im ersten Trailer kehrt nicht nur Price zurück, sondern auch die Massenschlachten von früher

Offline-Modus für die Kampagne

Das ist nicht der einzige Grund zur Freude, wie IGN nach dem Event berichtet, soll auch ein vollständiger Offline-Modus für die Kampagne von Modern Warfare 4 kommen. Auch wenn man nur solo spielen wollte, brauchte man bisher eine Online-Verbindung, um Kontakt mit den Servern herzustellen.

Internet- oder Server-Probleme bedeuteten dann auch, dass die Kampagne nicht verfügbar war. Unsere eigenen Eindrücke zum neuen Teil lest ihr in der hier verlinkten Preview. Ihr findet außerdem weitere spannende Neuigkeiten zum kommenden Shooter-Highlight.

Mehr zu CoD
Modern Warfare 4 bringt im Singleplayer endlich eine alte CoD-Stärke zurück, die die gesamte Serie überhaupt erst groß gemacht hatte
von Philipp Elsner
Modern Warfare 4 bringt im Singleplayer endlich eine alte CoD-Stärke zurück, die die gesamte Serie überhaupt erst groß gemacht hatte
Modern Warfare 4 wird keine Multiplayer-Revolution, aber hängt die Shooter-Konkurrenz genau da noch weiter ab, wo CoD eh schon glänzt
von Philipp Elsner
Modern Warfare 4 wird keine Multiplayer-Revolution, aber hängt die Shooter-Konkurrenz genau da noch weiter ab, wo CoD eh schon glänzt
Call of Duty traut sich nicht mehr, mühsam und anstrengend zu sein – und das muss sich mit MW4 dringend ändern!
von Philipp Elsner
Call of Duty traut sich nicht mehr, mühsam und anstrengend zu sein – und das muss sich mit MW4 dringend ändern!

Modern Warfare 4 ist der insgesamt 24. Teil der Hauptreihe und knüpft direkt an MW3 aus dem Jahr 2023 an - erzählerisch und spielerisch. Im Mittelpunkt stehen ein Krieg zwischen Süd- und Nordkorea, sowie ein rachsüchtiger Captain Price, der noch eine Rechnung offen hat.

Neben Korea wird es aber wieder Schauplätze auf der ganzen Welt wie Mumbai, Paris und mehr geben und auch der Multiplayer kehrt mit actionreichen und trotzdem bemüht realitätsnahen Konflikten zurück. Als Entwickler zeigt sich erneut Infinity Ward verantwortlich. MW4 erscheint am 23. Oktober 2026 für PC, PS5 und Xbox Series, sowie etwas später noch für die Nintendo Switch 2.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Call of Duty: Modern Warfare 4

Call of Duty: Modern Warfare 4

Genre: Shooter

Release: 23.10.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S), 2026 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 3 Stunden

CoD treibt viele Fans seit Jahren mit einem simplen Pop-Up zur Weißglut, MW4 macht damit 2026 endlich Schluss

vor 20 Stunden

CoD MW4: Release-Termin und alle Editionen im Überblick, früherer Beta-Key für Vorbesteller bestätigt

vor einem Tag

CoD Modern Warfare 4 enthüllt: Im ersten Trailer kehrt nicht nur Price zurück, sondern auch die Massenschlachten von früher

vor einem Tag

Modern Warfare 4 bringt im Singleplayer endlich eine alte CoD-Stärke zurück, die die gesamte Serie überhaupt erst groß gemacht hatte

vor einem Tag

Modern Warfare 4 wird keine Multiplayer-Revolution, aber hängt die Shooter-Konkurrenz genau da noch weiter ab, wo CoD eh schon glänzt
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
In den USA profitiert ein Job massiv von KI: Gerade suchen alle händeringend Experten für Cybersicherheit

vor 4 Minuten

In den USA profitiert ein Job massiv von KI: Gerade suchen alle händeringend Experten für Cybersicherheit
Assassins Creed: Wie gefährlich ist der legendäre »Leap of Faith« in echt? Stuntmen haben es ausprobiert

vor 41 Minuten

Assassin's Creed: Wie gefährlich ist der legendäre »Leap of Faith« in echt? Stuntmen haben es ausprobiert
Jahrelang suchten wir nach einem Ersatz für den wichtigsten Bestandteil von Zement – jetzt haben wir womöglich den Heiligen Gral gefunden: Basalt   1     3

vor einer Stunde

Jahrelang suchten wir nach einem Ersatz für den wichtigsten Bestandteil von Zement – jetzt haben wir womöglich den Heiligen Gral gefunden: Basalt
»Das muss zum Markenzeichen werden!« An Homelanders bizarrem Fetisch in The Boys ist Schauspieler Antony Starr mitschuldig

vor einer Stunde

»Das muss zum Markenzeichen werden!« An Homelanders bizarrem Fetisch in The Boys ist Schauspieler Antony Starr mitschuldig
mehr anzeigen