CoD treibt viele Fans seit Jahren mit einem simplen Pop-Up zur Weißglut, MW4 macht damit 2026 endlich Schluss

Schau nicht so griesgrämig, das Problem wird jetzt behoben! Zumindest etwas nach dem Release von CoD: MW4.

Call of Duty terrorisiert die Fans schon lange mit einer unliebsamen Nachricht. Seit Modern Warfare von 2019, werden die Spieler der MW-Ableger regelmäßig von einem langsam ladenden Menü begrüßt, bevor dann die Nachricht Update Requires Restart aufploppt - heißt im Klartext, erst einmal neu starten und nicht spielen.

Mit einen nervigen Pop-Up ist endlich Schluss

Im neuen CoD-Teil soll der Update-Check bald ohne lästigen Neustart funktionieren.

Auch wenn es sich nur um eine kurze Verzögerung handelt, sorgte das über die Jahre hinweg für so viel Frust, dass fast schon ein Meme draus wurde. Obwohl der Grund eigentlich ein nachvollziehbarer ist: CoD prüft eben, ob alle wichtigen Hotfixes installiert wurden und das Spiel auf dem neusten Stand ist.

Damit wird aber in absehbarer Zukunft Schluss sein. Die Entwickler haben nämlich auf einem Preview-Event zu CoD: MW4 angekündigt (via Dextero), dass das Problem behoben wird. Höchstwahrscheinlich zwar noch nicht zum Release am 23. Oktober, aber so bald wie möglich.

2:49 CoD Modern Warfare 4 enthüllt: Im ersten Trailer kehrt nicht nur Price zurück, sondern auch die Massenschlachten von früher

Autoplay

Offline-Modus für die Kampagne

Das ist nicht der einzige Grund zur Freude, wie IGN nach dem Event berichtet, soll auch ein vollständiger Offline-Modus für die Kampagne von Modern Warfare 4 kommen. Auch wenn man nur solo spielen wollte, brauchte man bisher eine Online-Verbindung, um Kontakt mit den Servern herzustellen.

Internet- oder Server-Probleme bedeuteten dann auch, dass die Kampagne nicht verfügbar war. Unsere eigenen Eindrücke zum neuen Teil lest ihr in der hier verlinkten Preview. Ihr findet außerdem weitere spannende Neuigkeiten zum kommenden Shooter-Highlight.

Modern Warfare 4 ist der insgesamt 24. Teil der Hauptreihe und knüpft direkt an MW3 aus dem Jahr 2023 an - erzählerisch und spielerisch. Im Mittelpunkt stehen ein Krieg zwischen Süd- und Nordkorea, sowie ein rachsüchtiger Captain Price, der noch eine Rechnung offen hat.

Neben Korea wird es aber wieder Schauplätze auf der ganzen Welt wie Mumbai, Paris und mehr geben und auch der Multiplayer kehrt mit actionreichen und trotzdem bemüht realitätsnahen Konflikten zurück. Als Entwickler zeigt sich erneut Infinity Ward verantwortlich. MW4 erscheint am 23. Oktober 2026 für PC, PS5 und Xbox Series, sowie etwas später noch für die Nintendo Switch 2.