»Ihr seid einfach zu gut« - Eigentlich wollte AC Black Flag Resynced den ersten Hinwes auf einen versteckten Schatz liefern - aber er wurde bereits gehoben!

Schatz geborgen! Ein Spieler findet in Assassin's Creed Black Flag Resynced zufällig ein heiß begehrtes Outfit.

Assassin's Creed hatte eigentlich eine Überraschung für seine treue Community geplant, aber diese dann gehörig unterschätzt. Offenbar sind noch viele echte Profi-Piraten vom ursprünglichen Assasssin's Creed: Black Flag übrig geblieben. Denn eine geplante Schatzsuche im Remake Resynced wird nun frühzeitig aufgelöst, weil jemand die wertvolle Beute schon lokalisiert und eingesackt hat - ganz ohne Schatzkarte. Ubisoft nimmt es mit Humor.

Die Schatzsuche ist vorbei, bevor sie begonnen hat

Der offizielle Assassins-Creed-Account teilte gestern einen X-Post, der begeistert vom überraschenden Fund berichtete:

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Statt sich enttäuscht zu zeigen oder nicht darauf einzugehen, nimmt das Social-Media-Team es aber gelassen und reagiert mit einem (im Spiel nachgestellten) Meme und einem Kompliment für den erfolgreichen Schatzsucher. Wir Piraten sitzen eben doch alle irgendwie im selben Boot:

Ihr seid echt zu gut. Wir wollten eigentlich am Freitag einen Hinweis enthüllen, der euch zu dieser Community-Schatzkiste führt, aber eure Schatzsucher-Skills sind einfach überlegen. Hut ab!

Ein seltenes Outfit als versteckter Schatz: So findet ihr es

Den überraschenden Fund auf X geteilt hat übrigens Content Creator Synth Potato. Der Vorzeige-Pirat und Finder ist aber ein Nutzer namens -Holliday. Ehre wem Ehre gebührt!

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SynthPotato zeigt in einem Videoausschnitt wo der Spieler ohne Hilfe auf eine völlig unmarkierte Kiste im Ozean gestoßen ist, aus der er dann das Explorer-Outfit gefischt hat. Das dürfte viele besonders freuen, dann die Kleidung war im Original im Spiel, schien es aber nicht ins Remake geschafft zu haben.

Nun ist klar: Es gibt sie doch! Sie war nur als Überraschung geplant. Im ursprünglichen Black Flag bekam man den Look für das Abschließen von Community-Challenges im Spiel, weshalb die Aktion eigentlich perfekt ins Bild passt. Weil damals so wenige Leute die zeitlich begrenzten Herausforderungen angingen und das Outfit danach nicht mehr verfügbar war, galt es als sehr selten und viele ärgerten sich, die Chance verpasst zu haben.

Denn die Montur für Edward hüllte ihn in die klassischen rot-weißen Assassins-Creed-Farben, die schon Ezio auftrug. Folgt ihr der Anleitung im X-Post, solltet ihr in eurem Spiel auch darauf stoßen.

1:02 Unser Test-Fazit zu Assassin's Creed Black Flag Resynced: Ein großartiges Remake mit einem Enterhaken

Autoplay

Ein Zufall, der die Fans jubeln lässt

-Holliday selbst gibt an, dass es sich schlichtweg um einen Zufall gehandelt habe. Ein kürzliches Community-Event habe ihn zu einer nicht markierten Schatztruhe geführt, was seine Neugierde geweckt hatte. Deshalb begann er auf eigene Faust nach solchen Truhen zu suchen und wurde tatsächlich fündig:

Sie zu finden, war echt pures Glück. Ich habe nach einem Schiffsauftrag auf meine Karte geschaut und fand das Areal spannend genug, um es genauer zu untersuchen. Also habe ich meinen Anker gesenkt und bin ins Wasser gesprungen. Ich habe sofort Luftblasen gesehen und konnte nicht glauben, was ich da drinnen gefunden habe. Ich habe tatsächlich regelrecht gezittert vor Aufregung, weil ich wusste, dass viele darauf gehofft haben, es aber wohl noch niemand entdeckt hat.

In den Kommentaren feiern viele den Fund und fühlen sich in ihrem Freibeuter-Ehrgeiz gepackt. Wer weiß, was sich sonst noch unter der Wasseroberfläche verbirgt? Gut möglich also, dass die Schatzsuche die Spieler und Spielerinnen nun inspiriert, noch weitere gut versteckte Truhen zu bergen.

Assassin's Creed Black Flag Resynced ist ein Remake zu Assassin's Creed 4, das euch mitten ins Goldene Zeitalter der Piraterie schickt. Als Pirat und Assassine Edward Kenway segelt ihr auf eurem Schiff Jackdaw und werdet in den Konflikt zwischen Assassinen und Templern hineingezogen.

Neben klassischem Parkour und Auftragsmorden stehen deshalb auch Seeschlachten und eine weitläufige Open World zum Erkunden auf dem Plan. Für die Neuauflage wurde nicht nur die Grafik aufgehübscht, auch neue Küstenabschnitte, Charaktere und Schiffserweiterungen gibt es. Resynced ist am 9. Juli 2026 für PC, PS5 und Xbox Series erschienen.