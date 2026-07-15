Star Trek bei Magic: The Gathering - Die seltensten Karten im Set machen sogar Trekkies den Mund wässrig, die mit dem Kartenspiel nichts am Hut haben

Captain Kirk und Captain Janeway sind die ersten beiden signierten Karten, die als Teil des kommenden Magic-The-Gathering-Sets enthüllt wurden. Bildquelle: Magic The Gathering/Paramount

Mit Universes Beyond kann sich Magic: The Gathering auch bestehende Figuren und Fandoms vornehmen und sie ins Kartenspiel eingliedern. Am 13. November erscheint etwa ein Set zu Star Trek zum 60. Jubiläum des Serien-Universums, allerdings mit einem besonderen Kniff. Denn die Fans erwarten nicht nur Motive und Effekte im Stil der Kult-Sci-Fi-Serie, sondern auch von den Schauspielern und Schauspielerinnen persönlich signierte Karten.

Insgesamt sind sieben signierte Karten geplant, die unter anderem Fan-Lieblinge wie Captain James T. Kirk (William Shatner) oder Captain Kathyrn Janeway (Kate Mulgrew) zeigen. Wer die anderen fünf Star-Trek-Legenden sein werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

Der WeeklyMTG-Stream (via Magic Wizards) stellt allerdings klar, dass es nicht nur Kapitäne sein werden. Es wird nur etwa 250 signierte Exemplare pro Karte geben, was sie zu echten Sammlerstücken erhebt.

Sammlerstücke mit echten Unterschriften statt aufgedruckten Signaturen

Eine Chance auf die Headliner Signed Cards habt ihr nur, wenn ihr sogenannte Collector Booster kauft. Die Sprachversion ist dabei egal, die teureren Kartenpakete verschaffen euch immer eine Chance auf die begehrten signierten Fassungen, die nur auf Englisch gedruckt wurden.

Die kommen aber sowieso ohne Text daher und richten sich damit klar eher an Sammler als an alle, die sie gerne in ihr Deck zum aktiven Spielen packen wollen - etwas, das aufgrund ihrer Seltenheit ja auch Sinn ergibt.

Ihr könnt ja mal raten, wer es sonst noch in die Reihe schafft, bevor die verbleibenden Figuren enthüllt werden. In Frage kommen nur Charaktere, die von noch lebenden Schauspielern verkörpert werden, weil keine gedruckten Unterschriften genutzt werden. Demnach kann etwa Leonard Nimoys Spock ausgeschlossen werden.

Wann es Neuigkeiten dazu gibt, ist noch nicht offiziell bekannt. Anfang November, also kurz vor Release, sollen aber weitere Details zum Star-Trek-Set enthüllt werden, was vermutlich auch die Sonderkarten einschließt.

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Das steckt sonst noch im Star-Trek-Set für Magic

Der oben verlinkte Artikel stellt zudem auch die anderen Karten im Set vor, die sich deutlich besser zum Spielen eignen. Sie lassen es sich trotzdem nicht nehmen, mit ihren Illustrationen und Texten zahlreiche Momente aus dem Star-Trek-Universum zu referenzieren.

Mit dabei ist etwa eine Karte für die Enterprise-D aus Star Trek: The Next Generation, die eine Station-Mechanik nutzt, um bei den Kreaturen ein Raumschiff nach dem anderen zu aktivieren, bevor sie selbst zu einer mächtigen Einheit wird. Dei Borg können wiederum inspiriert von der Vorlage gegnerische Kreaturen assimilieren. Im Set werden unter anderem vier Commander-Decks, spezielle Booster und Einsteigerboxen enthalten sein.

Solche Karten gab es bislang übrigens noch nie im Trading Card Game Magic: The Gathering, was die Nachricht auch dann spannend macht, wenn ihr nichts mit Star Trek am Hut habt. Gut möglich, dass es sich hier um einen Testlauf handelt und es in Zukunft noch weitere unterschriebene Sammlerkarten in anderen Franchises geben wird.

Freut ihr euch auf die Star-Trek-Karten und werdet ihr vielleicht versuchen, die seltenen Exemplare zu ergattern? Schreibt es uns in die Kommentare!