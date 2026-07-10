Xiaomi hat gerade ein richtig großes Handy präsentiert, das selbst über Samsungs Galaxy Ultra thront

Xiaomi plant, die neuen Redmi-Handys bereits am 14. Juli offizielle in China vorzustellen. (Bildquelle: Xiaomi)

Samsungs Galaxy S26 Ultra gehört mit seinem 6,9-Zoll-Bildschirm zu den größten Smartphones auf dem Markt – doch Xiaomi geht nun noch einen Schritt weiter.

Wer ein großes Display sucht, bekommt bald eine neue Option: Der Hersteller hat auf der chinesischen Webseite Weibo die neue Redmi Note 17-Reihe angekündigt. Ein Punkt, bei dem bereits das Standardmodell der Reihe glänzt, ist die Bildschirmdiagonale, die bei glatten 7,0 Zoll (ca. 18 Zentimeter) liegt.

Damit durchbricht die Mittelklasse-Serie von Xiaomi diese Marke und positioniert sich als Option für alle, die einen möglichst großen Bildschirm benötigen.

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Großes OLED-Display und Riesen-Akku: Das steckt im Redmi Note 17

Xiaomi hat bereits viele technische Details zum kommenden Smartphone auf der Weibo-Webseite verraten. Das Herzstück des Standardmodells ist das flache 7,0-Zoll-OLED-Panel, welches eine flüssige Bildwiederholrate von 120 Hz unterstützt.

Für eine gute Lesbarkeit sorgt eine globale Helligkeit von bis zu 1.200 Nits, während integrierte Schutzfunktionen die Augen schonen sollen.

Bei der Energieversorgung setzt Xiaomi auf einen Akku mit einer Kapazität von 8.000 mAh. Laut dem Portal GMS Arena wird das Pro-Modell dies mit einem 9.000-mAh-Akku noch toppen.

Geladen wird das Handy kabelgebunden mit 45 Watt. Per »Reverse Wired Charging« lassen sich zudem externe Geräte mit bis zu 22,5 Watt direkt über das Smartphone laden.

Auf der Rückseite setzt der Hersteller auf eine Hauptkamera mit 50 Megapixeln. Optisch wurde bisher nur die Farbvariante »Meteor Purple« vorgestellt, welche an einen Meteoritenschauer bei Nacht erinnern soll.

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Laut Xiaomi findet die offizielle Vorstellung der gesamten Modellreihe am 14. Juli in China statt. Wie üblich dürfte der globale Launch einige Monate nach dem China-Release erfolgen. Über Preis und Verfügbarkeit hat Xiaomi noch keine Angaben gemacht.

Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob euch ein besonders großes Display wichtig bei einem Handy ist.