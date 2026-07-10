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Multiplayer und Mods für Crimson Desert? Für den Open-World-Knüller steht die spannendste Zeit vielleicht erst noch bevor

Crimson Desert wurde schon mit 13 großen Updates ordentlich erweitert und verbessert. Doch offenbar denken die Entwickler neben dem DLC über noch ambitioniertere Pläne nach.

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Tillmann Bier
10.07.2026 | 11:21 Uhr

62,99 €

Crimson Desert gemeinsam erkunden? Das würde Pearl Abyss uns gerne ermöglichen. Crimson Desert gemeinsam erkunden? Das würde Pearl Abyss uns gerne ermöglichen.

Vier Monate sind seit dem Release von Crimson Desert vergangen und 13 große Updates wurden veröffentlicht: Das Inventar wurde generalüberholt, Kliffs Sidekicks deutlich verbessert, wiederholbare Bosskämpfe wurden eingeführt und und und ...

Da stellt sich natürlich die Frage: Was braucht das Spiel jetzt eigentlich noch? Manche Fans würden sich Verbesserungen für die Grafik oder die Story wünschen, doch die Entwickler denken offenbar auch in eine ganz andere Richtung: Bei einem Investoren-Briefing kommen offizieller Mod-Support und ein Multiplayer-Modus zur Sprache.

Ich glaube, es ist Platz dafür

Zu den Zukunftsplänen für Crimson Desert äußern sich die Studiochefs Heo Jin-young und Lee Dong-won. Zwar gibt es noch keine festen Zusagen, dass offizielle Mods oder ein Multiplayer-Modus es ins Spiel schaffen, gerade bei Letzterem gibt sich Jin-young aber sehr zuversichtlich:

Ich bin mir des großen Interesses an einem Multiplayer-Modus bewusst [...]. Allerdings geht es beim Multiplayer-Modus nicht nur darum, einen Modus hinzuzufügen. Es handelt sich um eine umfangreiche Aufgabe, die eine Überprüfung der Serverstrukturen, der Spielbalance, der plattformspezifischen Stabilität und der Betriebssysteme erfordert.

Derzeit führen wir verschiedene Untersuchungen sowohl zur technischen Machbarkeit als auch zum Gameplay durch. Auch wenn es noch zu früh ist, um über einen festen Veröffentlichungsplan zu sprechen, prüfen wir kontinuierlich Möglichkeiten, wie die Nutzer länger Freude an der „Crimson Desert“-Reihe haben können, und ich glaube, dass in diesem Zusammenhang auch Platz für einen Multiplayer-Modus ist.

Offenbar testet Pearl Abyss aktuell also schon, inwiefern ein Multiplayer-Modus in Crimson Desert umsetzbar ist. Da es aber noch keine endgültige Entscheidung gibt, steckt das Vorhaben wohl noch in den Kinderschuhen.

Video starten 13:00 Crimson Desert ist jetzt noch viel besser als zum Launch!

Weniger konkret äußert sich Pearl Abyss zu der Möglichkeit, offiziell Mods zu unterstützen. Dong-won spricht etwa davon, dass man das Thema umfassend prüfe. Laut Jin-young denkt man auch schon länger darüber nach:

Wir interessieren uns schon seit vor der Veröffentlichung für Mods, und obwohl wir intern noch keine Entscheidung getroffen haben, sind wir uns bewusst, dass die Mod-Community viele Möglichkeiten bietet.

Eine Zusage ist das noch längst nicht, aber zumindest sind Mods für Pearl Abyss wohl ein Thema. Ganz ohne offizielles Modkit haben Fans aber auch so schon einiges gebaut. So verzeichnet etwa Nexusmods.com schon über 1.200 Mods zum Spiel, die oft zusätzlichen Komfort bringen und etwa das Inventar erweitern oder das Schlaflimit entfernen. Aber es gibt auch schon ambitionierte Projekte, wie etwa einen Charakter-Editor.

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Hinter Mods und Multiplayer stehen augenblicklich also noch Fragezeichen. Bestätigt ist dagegen schon eine erste Erweiterung, die möglicherweise später im Jahr enthüllt wird. Auch hierzu verloren die Studiochefs gegenüber den Investoren ein paar Worte. So soll der DLC unter anderem neue Geschichten, Erkundung und erweitertes Gameplay liefern. Preis und Releasedatum stehen offenbar aber noch zur Debatte.

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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