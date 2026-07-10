Star Trek: Patrick Stewart dachte bereits vor 24 Jahren, dass Captain Picards Reise vorbei wäre – er ist heilfroh, dass es nicht so gekommen ist

»Tee, Earl Grey, heiß« und jetzt flott! Bildquelle: Paramount

Patrick Stewart gehört zu den größten Legenden, die das Star-Trek-Universum je gesehen hat. Seit 39 Jahren ist er immer wieder in der Rolle von Captain Jean-Luc Picard zu sehen. In so einer langen Zeitspanne kommt man als Schauspieler wohl ganz natürlich auch einmal an den Punkt, wo man sagt: »Ich glaube, hier ist jetzt Schluss.«

Der 85-jährige Schauspieler hatte diesen Gedanken aber tatsächlich schon nach dem Film Nemesis, der im Jahr 2002 erschien. Zu dem Zeitpunkt war Stewart gerade einmal 15 Jahre ein Teil der Sternenflotte.

Es kam alles anders

2003 und 2006 lieh er Picard in den Videospielen Elite Force 2 und Legacy seine Stimme. Und dann wäre da ja auch noch die TV-Serie Picard, ohne die es keine riesige Wiedervereinigung der Originalbesetzung von Das nächste Jahrhundert gegeben hätte.

Ihr könnt euch demnach vorstellen: Auch Stewart ist immens froh, dass er von 2020 bis 2023 erneut die Chance ergriffen hat, in die Rolle des Earl-Grey-liebenden Captains zu schlüpfen. In einem Interview mit TV Insider gibt er preis:

Die Schlussszene von The Next Generation [die Folge All Good Things…] kam mir immer wie ein wunderschöner Abschied vor, aber natürlich haben wir nach dem Ende der Serie noch mehrere Filme gedreht. Ich war fest davon überzeugt, dass Nemesis mein letzter Auftritt als Jean-Luc sein würde, doch dann kam Picard – und ich bin begeistert davon, wie diese Serie zu Ende gegangen ist.

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Autoplay

Ursprünglich war übrigens gar nicht geplant, die Next-Generation-Crew in Picard zurückzubringen. Doch hier haben zum Glück alle brav auf die Produktion gehört und eine Reunion möglich gemacht:

Ich bin so froh, dass ich auf die Autoren und Produzenten von Picard gehört habe. Die gesamte Besetzung in dieser letzten Staffel dabei zu haben, war eine absolut freudige und befriedigende Erfahrung. Sie sind alle so liebe Freunde, aber auch außergewöhnlich talentierte Künstler.

In letzter Zeit kam auch immer wieder das Gerücht auf, dass Stewart klammheimlich in den Ruhestand gewandert ist. Er selbst kann es sich aber gar nicht vorstellen, irgendwann nicht mehr auf der großen Leinwand präsent zu sein. Für Stewart gibt es derweil eine logische Erklärung, warum er weniger Rollen an Land zieht:

Wie jeder Schauspieler in meinem Alter bestätigen wird, gibt es immer weniger Rollen, je älter wir werden. Dennoch erhalte ich nach wie vor interessante Angebote, und ich liebe es, mich neuen Herausforderungen zu stellen – wie zum Beispiel die Stimme eines Schweinekopfes in Riz Ahmeds brillanter neuer Serie Bait zu sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, jemals offiziell »in den Ruhestand zu gehen.« Ich werde für immer Schauspieler bleiben.

Stewart bleibt Star Trek treu

Gegen Ende spricht der Schauspieler allen aktuellen Serien und Filmen seine Unterstützung zu. Genau wie sein Kollege William Shatner (Captain Kirk) liegt ihm viel am Franchise. Dabei ist es wichtig auch neuen und frischen Stimmen eine Chance zu geben:

»Die anhaltende Kraft von Star Trek und seine Werte erreichen auch weiterhin neue Generationen, und ich werde neue Serien und neue Adaptionen dieser Geschichte stets begrüßen. Es ist entscheidend, dass neue Stimmen diese neuen Geschichten erzählen, und ich freue mich jedes Mal riesig, wenn ich ein neues Mitglied der Star-Trek-Gemeinschaft kennenlernen darf.«

Ob wir Stewart jemals noch einmal als Picard in einem neuen Projekt sehen werden, steht in den leuchtenden Sternen der Galaxis geschrieben. Doch sicher ist: Er wäre bestimmt nicht abgeneigt, jetzt, wo die Ruhestands-Debatte vom Tisch ist.

In Avengers: Doomsday wird Stewart als Nächstes in seine Rolle als Charles Xavier zurückkehren. Den Professor der X-Men spielt er ebenfalls bereits seit 26 Jahren.