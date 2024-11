Android 15: Erste Handys von Xiaomi und Vivo erhalten das große Update

Xiaomi 14: Auch in Deutschland wird das Update zum Download angeboten.

Während Samsung-Smartphones erst 2025 das Update auf Android 15 und damit One UI 7 erhalten, versorgen die beiden chinesischen Hersteller Xiaomi und Vivo die ersten Smartphones mit Android 15 :

Xiaomi 14

Vivo X Fold 3

Wie GMSarena berichtet, gibt es keine konkreten Hinweise darauf, dass die gesamte Serie mit dem großen Update versorgt wird. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass es kurzfristig auch für das Xiaomi 14 Pro sowie das Xiaomi 14 Ultra verteilt wird.

Xiaomi: Android 15 kommt nicht mit HyperOS 2.0

Während das Update in China mit HyperOS 2.0 startet, liegt die Version hier bei HyperOS 1.1. Abgesehen von den Neuerungen des Updates in Bezug auf Android 15, sind die Changelogs des Updates sehr übersichtlich.

Home screen

Optimization: Folder icons were not always displayed completely

Optimization: Issue where the Home screen layout left a lot of space at the top of the screen unfilled

Fix: Home screen stopped working in some cases

Lock screen

Fix: Screen flickered when adjusting Always-on display settings

Recents

Fix: App card started shaking when the order of cards was changed

Other improvements and optimizations

Fix: Screenshots came out black for some apps

Das Update steht Nutzern von Xiaomi 14 weltweit zur Verfügung und wird schrittweise ausgerollt. Öffnet die Einstellungen und wählt »Mein Gerät«, um den Download zu starten.

Vivo X Fold 3 erhält Circle to Search

Das Falt-Smartphone von Vivo wird ebenfalls mit Android 15 ausgestattet. Neben neuen Widget-Styles, überarbeiteten Alben, einem Ultra-Game-Modus sowie Live-Transkription erhält das Foldable Circle to Search.

Neben Samsung erhalten immer mehr Smartphones verschiedener Hersteller die Funktion zum Einkreisen von Objekten und Orten. Darunter sind Smartphones von Xiaomi, OnePlus, Motorola, Honor und Lenovo.

0:29 So einfach funktioniert Circle to Search auf den neuen Samsung Galaxy S-Modellen

Autoplay

Vivo bietet seine Smartphones nach einem inzwischen beigelegten Patentstreit mit Nokia weiterhin nicht über die eigene Website in Deutschland an. Dort heißt es weiterhin: »Derzeit sind vivo Produkte leider nicht in Deutschland erhältlich«. Ob und wann Vivo offiziell zurückkehrt, ist derzeit unklar.

Besitzt ihr ein Xiaomi-14-Smartphone und habt das Update bereits installiert? Gibt es abseits der Changelogs weitere Verbesserungen, die euch aufgefallen sind? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!