Spielt ihr noch oder zockt ihr schon? Wir wollen von euch wissen, welche Auflösung ihr hautpsächlich verwendet

Kein Videospiel ohne irgendeine Form von Display. Aber was für eine Auflösung kommt bei euch primär zum Einsatz?

Profilbild von Nils Raettig

Nils Raettig
08.06.2026 | 15:49 Uhr

Für das Spielerlebnis kann es einen sehr großen Unterschied machen, in welcher Auflösung auf was für einem Monitor ihr zockt. (Bild: LG) Für das Spielerlebnis kann es einen sehr großen Unterschied machen, in welcher Auflösung auf was für einem Monitor ihr zockt. (Bild: LG)

Einer meiner ersten großen Artikel für die GameStar hat sich im Jahr 2014 dem Spielen in 4K gewidmet.

Was damals noch eher selten war und selbst absolute High-End-Hardware gerne an ihre Grenzen (und darüber hinaus) gebracht hat, ist zwölf Jahre später deutlich normaler geworden.

Doch wie weit verbreitet ist das immer noch fordernde Spielen in 4K im Jahr 2026 unter euch? Und wie sieht es mit Auflösungen abseits vom 16:9-Verhältnis aus? Macht gerne bei der folgenden Umfrage mit und verratet es uns!

Die aktuellen Zahlen von Steam

Auf GameStar.de tummeln sich wenig überraschend eher Gaming-Enthusiasten als Gelegenheitsspieler. Daher werfen wir kurz noch eine Blick auf den derzeitigen Stand bei Steam.

  • In der Hardware-Umfrage aus dem Mai 2026 liegt Full HD (1920x1080) mit knapp 52 Prozent unter den verwendeten Auflösungen mit großem Abstand an der Spitze.
  • Auf Platz zwei folgt der nächsthöhere Schritt bei den 16:9-Auflösungen in Form von WQHD (2560x1440) mit 21,2 Prozent.
  • 4K (3840x2160) kann sich mit fünf Prozent knapp den dritten Platz sichern, dicht gefolgt von der vor allem bei Notebooks beliebten 16:10-Auflösung 2560x1600.

Was ist mit höheren Auflösungen als 4K? Es gibt sie, beispielsweise den 6K-Monitor Odyssey G80HS von Samsung, zu dem ich bereits einen aktuellen Erfahrungsbericht verfasst habe.

Doch sie sind immer noch äußerst selten, was auch mit der drastisch steigenden Pixelmenge zusammenhängt, die insbesondere in Spielen sehr hohe Leistung verlangt.

16:9-Auflösungen im Vergleich

  • darzustellende Pixel
7680x4320 8K
33177600
6144x3456 6K
21233664
3840x2160 4K / UHD
8294400
2560x1440 2,5K / WQHD
3686400
1920x1080 2K / Full HD
2073600
  • 0
  • 6800000
  • 13600000
  • 20400000
  • 27200000
  • 34000000

Angaben in Bildpunkten

Asus ROG Strix OLED XG27AQDMGR
Asus ROG Strix OLED XG27AQDMGR
Schneller Gaming-Monitor mit der Sweet-Spot-Auflösung WQHD (2560x1440). Er setzt auf ein kontrastreiches OLED-Display mit einer maximalen Bildwiederholrate von 240 Hertz. Außerdem ist der Monitor höhenverstellbar, drehbar, neigbar und mit Pivot-Funktion ausgestattet.
439 €

Klar, modernes Upscaling und per Frame Generation komplett KI-generierte Bilder helfen dabei, für höhere FPS zu sorgen. Das gilt auch (oder gerade) in 6K oder gar 8K.

Doch höhere Auflösungen lohnen sich nur dann wirklich, wenn sie auch die Bildqualität sichtbar verbessern können, ohne dass man dafür einen zu hohen Preis zahlt, sowohl mit Blick auf die dafür nötige PC-Performance also auch die Anschaffungskosten von Monitor & Co.

Aktuell sprechen damit wohl (noch) zu viele Faktoren gegen den nächsten Schritt in Form des Spielens in 6K oder gar 8K. Aber wer weiß, was die Zukunft wann alles bringt.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Gerade erst wurde Stronghold 4 enthüllt und es bekommt direkt ernstzunehmende Konkurrenz vom Burgenbauspiel Bergfried

vor 13 Minuten

Gerade erst wurde Stronghold 4 enthüllt und es bekommt direkt ernstzunehmende Konkurrenz vom Burgenbauspiel Bergfried
Schlussstrich bei Apple: Welche iPads wohl ohne das nächste große Update von iPadOS auskommen müssen   1

vor einer Stunde

Schlussstrich bei Apple: Welche iPads wohl ohne das nächste große Update von iPadOS auskommen müssen
Helldivers 2 reagiert auf eure Kritik und erfindet den galaktischen Krieg völlig neu   2

vor einer Stunde

Helldivers 2 reagiert auf eure Kritik und erfindet den galaktischen Krieg völlig neu
Manor Lords räumt jetzt mit euren Armeen auf und sorgt für Ordnung auf den Straßen   2 PLUS

vor 2 Stunden

Manor Lords räumt jetzt mit euren Armeen auf und sorgt für Ordnung auf den Straßen
mehr anzeigen