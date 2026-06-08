Jubel für Xbox-Exklusivspiele: Microsofts neue Strategie findet viel Zustimmung, geht zurück zu den Anfängen

Gears of War: E-Day erscheint ausschließlich für die Xbox.

Der Plattform-Krieg gehört seit Jahrzehnten zum Gaming dazu. Gegenstand dieser Debatte ist immer der gleiche, wenn auch mit wechselnden Kandidaten: Wo spielt es sich am besten? PC, PlayStation oder Xbox?

Eine wichtige Rolle spielte neben der bloßen Hardware auch immer das Spiele-Portfolio. Lange Zeit kamen die verschiedenen Plattformen mit einem ganz eigenen Lineup. Exklusivtitel sollten die Spielerinnen und Spieler auf lange Zeit binden. In den letzten Jahren weichten Sony und Microsoft die harten Trennlinien jedoch auf.

Sony brachte ehemalige Exklusivtitel wie Ghost of Tsushima oder Horizon Zero Dawn auch auf dem PC, mit Gears of War: Reloaded erschien ein jahrelanges Xbox-Flaggschiff letztes Jahr erstmals auf der PlayStation. Doch jetzt wird der Kurs wieder wieder geändert - und die Community jubelt.

23:59 Der Konsolenkrieg ist vorbei. Wir haben verloren.

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Xbox-Exclusives: Microsoft fährt eine neue, alte Strategie

Während Sony kürzlich eröffnete, dass eigene Singleplayer-Spiele in Zukunft nicht mehr auf dem PC erscheinen, machte sich auch bei Xbox ein anstehender Umschwung bemerkbar. Mit Asha Sharma als neue CEO sollte sich bei Microsofts Gaming-Riege einiges ändern und jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht.

Beim Xbox Games Showcase während des Summer Game Fest kündigt das Unternehmen gleich zwei neue Titel an, die exklusiv auf der hauseigenen Konsole erscheinen werden: Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution.

In einem Blog-Beitrag heißt es darüber hinaus: »Dies sind keine zeitlich begrenzten Exklusivangebote.« Spiele, die bereits für mehrere Plattformen angekündigt wurden, bleiben allerdings bei ihrem Fahrplan.

Mit jedem neuen Spiel, das bei der Veranstaltung jedoch als Xbox-Exclusive angekündigt wurde, brach das Publikum in Jubel aus - das bestätigt unser hauseigener Dimi, der vor Ort war.

Dass die Community Microsofts Konsolen-Exklusivität feiert, ist aber keine Überraschung; das hat sich bereits vor Wochen auf dem Feedback-Portal der Xbox abgezeichnet. Dort werden Fan-Wünsche gesammelt und der mit 22.300 Stimmen am häufigsten hochgevotete Beitrag ist eine Anfrage, Exclusives wieder zurückzubringen.

Im Beitrag steht: »Der Erfolg der Xbox basierte auf großartigen Exklusivtiteln; man kann keine Konsolen verkaufen, wenn es keinen Grund für einen Kauf gibt, der sie von der Konkurrenz abhebt - geschweige denn, wenn man seine wichtigsten Zugpferde an den Wettbewerber abgibt. Bitte bringt sie zurück!«

Die Community sieht Spiele wie Halo, Gears und Fable als Teil der Identität von Xbox und damit wohl auch als Teil ihrer eigenen Gaming-Identität. Die Entscheidung diese Strategie wieder aufzunehmen, wird daher offenbar als wichtiger Schritt wahrgenommen, der den Markt belebt.