Wer sein Geld damit verdient, dass er Videos auf Youtube macht, behält eine Zahl immer besonders im Blick: die seiner Abonennten. Youtube zeigt diese Zahl an diversen Stellen an, unter anderem auf der Seite des jeweiligen Youtube-Kanals.

Allerdings sehen Nutzer nicht überall dieselben Werte. Stattdessen zeigt Youtube die Abonnenten teils als exakte Zahl und teils in gerundeter Form an.

Um dieser Inkonsitenz zu begegnen, hat Youtube eine Anpassung auf eine einheitliche Anzeige angekündigt - und die sorgt innerhalb der Youtube-Community für hitzige Diskussionen.

Denn anstatt überall die exakte Abonnentenzahl anzugeben, hat die Plattform sich für die gerundete Variante entschlossen:

Youtube wird mit dieser Maßnahme voraussichtlich diversen Kanälen das Leben schwer machen, die sich einzig und allein um sogenannte Live Sub Counts drehen - also darum, in Echtzeit die Abonnentenzahlen bekannter Youtuber abzubilden - vor allem bei Nutzerabwanderung steigt der Druck auf den Eigentümer des Kanals enorm durch solche Live-User-Counts.

Auch Social Blade, eine Webseite, die die genauen Nutzerstatistiken für Youtube, Twitch, Instagram und Twitter anzeigt, ist offenbar betroffen, wie TheVerge berichtet.

Upon closer look, it might affect our data display, but only time will tell.