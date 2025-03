Ihr bekommt das günstigste YouTube-Abo bald auch in Deutschland: Für wen sich das neue Premium Lite lohnt

YouTubes günstigeres Premium Lite-Abonnement soll in wenigen Wochen auch in Deutschland verfügbar sein. (Bild: KI-Bild mit ideogram.ai erstellt)

Die Videoplattform YouTube hat in einem Blogbeitrag ein günstiges Premium-Abonnement für Deutschland angekündigt.

»YouTube Premium Lite« befindet sich in den USA bereits in der Pilotphase und soll in den kommenden Wochen auch hierzulande verfügbar sein.

Der Preisunterschied zum regulären Premium-Abo fällt deutlich aus: Statt 12,99 pro Monat werden für Premium Lite nur 5,99 Euro fällig – also fast die Hälfte. Dafür gibt es aber natürlich auch Abstriche beim preiswerteren Tarif.

Das bietet YouTube Premium Lite:

Keine Werbeunterbrechungen bei den meisten Videos (Gaming, Mode, Beauty, Nachrichten und mehr).

Diese Einschränkungen gibt es:

Bei Musikinhalten, Shorts sowie in der Suche und beim Browser kann weiterhin Werbung angezeigt werden.

Es gibt keine Download-Funktion. Eine Offline-Nutzung ist somit nicht möglich.

Die Hintergrundwiedergabe funktioniert im Lite-Abo ebenfalls nicht.

Youtube Premium vs. YouTube Premium Lite. (Bild: YouTube)

Für wen lohnt sich das neue Lite-Abo und für wen nicht?

Wenn ihr den Streaming-Dienst vor allem abseits von Musik nutzt, dann könnte das Lite-Abonnement durchaus interessant sein. Die Videos eurer Lieblings-YouTuber, Dokus oder Nachrichten seht ihr dann nämlich werbefrei.

Wichtig zu beachten: Sinn ergibt das Abo aber auch dann nur, wenn ihr euch die Videos im Vordergrund auf dem Smartphone, Laptop oder Fernseher anschaut.

Mehr zum Thema YouTube Premium bekommt 4 neue Funktionen, die ihr alle gleichzeitig testen könnt von Ursula Demling

Wer hingegen viel Musik und Musikvideos bei YouTube streamt und diese auch gerne im Hintergrund auf dem Handy laufen lässt, sollte Abstand von Premium Lite nehmen. Das Abonnement bietet euch hier keine Vorteile.

Gleiches gilt, wenn ihr häufiger die Download-Funktion für Videos nutzt. Sie ist auf Reisen, bei wenig monatlichem Datenvolumen oder in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung durchaus praktisch.

Was haltet ihr vom neuen Premium Lite-Abonnement? Wäre dieses für euch interessant, um weniger Werbung beim Anbieter zu sehen oder streamt ihr vor allem Musik oder nutzt häufig die Hintergrundwiedergabe, sodass das Angebot für euch nicht infrage kommt? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit.