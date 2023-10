Ab jetzt in Deutschland: YouTube Premium Lite, aber Werbung seht ihr teilweise immer noch

YouTube Premium Lite ist überraschend in Deutschland verfügbar. (Bild: ristoviitanen - adobe.stock.com)

YouTube hat heute seinen Lite-Tarif in Deutschland gestartet. Nach einem Auf und Ab in den letzten Wochen, geht das Abo nun für 6,99 Euro im Monat an den Start, zusammen mit einer kostenlosen 30-Tage-Testphase.

Das ist YouTube Premium Lite

Dabei handelt sich um eine abgespeckte Version von YouTube Premium. Anstatt den vollen Preis von knapp zwölf Euro zahlt ihr weniger und bekommt weniger.

Nicht enthalten sind:

Hintergrundwiedergabe

Download-Option

YouTube Music

Das ist in YouTube Premium Lite enthalten:

Weniger Werbung

Dieser Tarif bietet keine komplette Werbefreiheit. Stattdessen behält sich YouTube vor, bei offiziellen Musikvideos, Konzermitschnitten und Videos mit Art-Tracks Unterbrechungen einzuspielen. Auch bei der Suchfunktion und auf der Startseite wird weiter Werbung angezeigt.

Die Lite-Version gibt es weder als Familien- noch als Studenten-Abo und kann auch nicht auf ein Jahr im Voraus gebucht werden.

Tarif in anderen Ländern eingestampft

Wir berichteten letzte Woche davon, dass YouTube Premium Lite in europäischen Ländern Ende Oktober nach zwei Jahren Testphase wieder aus dem Programm genommen wurde.

Die Veröffentlichung in Deutschland kommt daher überraschend.

Überraschend ist auch, dass es sich nicht um einen identischen Tarif handelt. In Luxemburg, Schweden und Co. wurde Werbung komplett abgeschaltet, bei uns nur zum Teil.

YouTube Premium ist für Linh einen Quell ewiger Freude und er fragt sich, wieso nicht mehr Leute dafür bezahlen.

