CPU-Kühlung mit Kamin: YouTuber macht den Test und ist von den eindeutigen Ergebnissen überrascht

Der Kamin ist am Ende ziemlich hoch, aber auch effektiv. (Bild: der8auer auf YouTube)

Wer schon mal einen PC zusammengebaut hat, dürfte auch vom »Kamineffekt« gehört haben. Warme Luft steigt nach oben und die Kühlung kann verbessert werden, wenn dieser Effekt etwa durch Lüfter verstärkt wird.

Der bekannte Tech-YouTuber »der8auer« hat in einem neuen Video genau diesen Kamineffekt untersucht und dafür einen richtigen Kamin im 3D-Drucker gebastelt.

Kamin sorgt für handfesten Unterschied

Wie der YouTuber erklärt, basiert der Kamineffekt auf einem Druckunterschied zwischen dem oberen und unteren Bereich eines vertikalen Raums, durch den ein Luftstrom geleitet wird. Bei einem herkömmlichen PC-Gehäuse von etwa 55 Zentimetern Höhe beträgt dieser Druckunterschied allerdings nur 0,4 Pascal.

Um den Effekt zu verstärken, druckte er sich mit einem 3D-Drucker mehrere 20 Zentimeter hohe Elemente aus, die luftdicht gestapelt werden können.

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Der Testaufbau besteht dabei aus einem auf 100 Watt Leistungsaufnahme festgestellten Ryzen 7 9800X3D mit einer simplen Wasserkühlung mit Pumpe und Radiator. Gemessen wurden die Temperaturen des Prozessors und des Wassers.

Nachdem sich das Wasser bis zu einem stabilen Punkt aufgeheizt hatte, steckte er nach und nach die Kaminelemente auf den Radiator. Tatsächlich zeigte sich schon schnell, dass die Temperaturen deutlich niedriger wurden.

Am Ende war der Kamin satte 110 Zentimeter hoch. Die Temperatur der CPU sank dadurch allerdings auch von zuvor 90 Grad Celsius um satte 19 Grad auf nur noch 71 Grad Celsius. Mithilfe einer Nebelmaschine konnte zudem gezeigt werden, wie stark der Ansaugeffekt unter dem Radiator ist.

Das Video findet ihr hier:

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Das Experiment zeigt eindrucksvoll, wie stark der Kamineffekt tatsächlich ist. In der Realität kann er allerdings kaum in diesem Maße genutzt werden.

PC-Gehäuse sind einfach deutlich kleiner und kompakter, zudem verändern die vielen Komponenten und Lüfter den Luftstrom im Gehäuse. Der YouTuber kommt trotzdem zu dem Schluss, dass es sich lohnen kann, beim PC-Eigenbau die Lüfter so auszurichten, dass der Kamineffekt zumindest simuliert wird. Ein so hoher Kamin dürfte optisch eh nur sehr wenige Spieler ansprechen.