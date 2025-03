Wir haben jahrelang versucht, das Rad neu zu erfinden. Jetzt stellt sich heraus, dass man es einfach durch Zirkus-Bälle ersetzen kann

Okay, zugegeben: In den normalen Verkehr entlassen sollte man dieses Gefährt nicht. Aber es sind trotzdem so aus, als würde das Fahren damit sehr spaßig sein.