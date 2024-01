YouTuber fertigt das weltweit erste und einzige PS5-Tablet - schade, dass man es nicht kaufen kann

Das weltweit erste Playstation 5-Tablet. (Bild: DIY Perks)

Die Playstation Vita kam vor mehr als 12 Jahren raus: Solange es schon her ist, seitdem Sony einen Handheld auf den Markt gebracht hat. Der YouTuber DIY-Perks, der für erstaunliche Selbstbau-Projekte bekannt ist, fand das schade und suchte selbst nach einer Lösung - das Playstation Portal war es nicht.

Ein Handheld wäre aufgrund der Größe schwierig gewesen, also entschied er sich für einen etwas anderen Formfaktor: ein Gaming-Tablet - das erste Playstation-5-Gaming-Tablet.

Übrigens hat DIY-Perks auch die erste PS5-Slim gebaut. Das Video können wir ebenfalls sehr empfehlen!

So ging der Tüftler vor

DIY Perks demonstriert eindrucksvoll und enthusiastisch das fertige Tablet. (Bild: DIY Perks)

Das Projekt wurde durch die Veröffentlichung der Playstation 5 Slim möglich. Das Mainboard der dünneren Konsole hat eine quadratische Form und ist deutlich kleiner als das der ursprünglichen. Den größten Platz nimmt das Kühlungssystem in der Konsole ein.

Matt, der clevere Tüftler hinter dem YouTube-Kanal, musste also ein neues Kühlsystem für das Tablet entwerfen. Der Heatsink der PS5 hat eine sehr ungewöhnliche Form, die nicht in ein Tablet passen würde, also verwendete er zwei flache Kupferblöcke, die an den Seiten des Mainboards angebracht wurden. Die Hitze des Prozessors wird dann mit Heatpipes zu den Heatsinks abgeführt und für aktive Kühlung sorgen drei Laptop-Lüfter.

Das fertige Kühlsystem des PS5-Tablets. (Bild: DIY Perks)

Nachdem seine Tests erfolgreich waren - sein Kühlungssystem hielt den PS5-Chip selbst unter Last bei etwa 42 Grad Celsius - machte er sich an das Gehäuse des Tablets. Die Bauteile dafür hat er 3D-gedruckt. Dabei behielt er das Schwarz-Weiß-Design der PS5 bei.

Als Lautsprechersystem baut er sogar ein kleines 2.1-System mit Mini-Subwoofer ein. Das Highlight ist aber das Display: Anstelle eines LCDs verwendet er den 4K-OLED-Bildschirm eines Gaming-Laptops. Das Ergebnis ist genauso beeindruckend, wie es sich anhört.

Der gesamte Prozess sowie das Ergebnis sind äußerst beeindruckend und lehrreich. Wir empfehlen euch das Video selbst anzusehen, zumal wir auch nicht alle Details in diesem Artikel aufgegriffen haben.

Meinung des Autors Duy Linh Dinh: Jetzt habe ich selbst Lust bekommen, das zu machen, aber ich glaube, das würde ich niemals so gut hinbekommen, wie es Matt von DIY-Perks geschafft hat - außerdem fehlt mir ein 3D-Drucker. Trotzdem finde ich die Idee äußerst spannend und am Ende des Videos stellt der YouTuber eine interessante Frage: Warum gibt es nicht mehr Konsolen im Tablet-Format? Sony könnte eine machen, hat er bewiesen. Ein Tablet-Formfaktor ist zudem sozialer und eignet sich besser für Multiplayer-Spiele, als gewöhnliche Handheld-Konsolen, argumentiert er. Der Tabletop-Modus eignet sich gut für lokale Multiplayer-Spiele. (Bild: DIY Perks) Die Idee ist nicht neu: Die Nintendo Switch und der Lenovo Legion Go sind eigentlich Gaming-Tablets, die mit abnehmbaren Controllern kommen. Die Frage ist, ob sich eine solche »Konsole«, mit großem Bildschirm, die ausschließlich im Tabletop-Modus gespielt werden kann, verkaufen würde.

Deshalb frage ich mich: Würdet ihr euch so ein Gaming-Tablet kaufen? Und wie findet ihr dieses DIY-Projekt? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare!