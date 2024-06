XDefiant: Season 1 - Release, neue Fraktion und alle wichtigen Infos

In XDefiant kommt die neue Fraktion aus Rainbow Six und aus Deutschland.

Aktuell läuft in XDefiant noch die Preseason, doch in wenigen Wochen will Ubisoft mit Season eins die erste Runde an frischen Inhalten für seinen neuen Shooter an den Start bringen.

Bei der hauseigenen Präsentation Ubisoft Forward gab es nur einen Teaser zur kommenden Season zu sehen, kurz vor Beginn soll ein tiefere Einblick folgen.

XDefiant: Season 1 - Alle wichtigen Infos

Season-Start

Los geht es am 2. Juli 2024. Eine genaue Uhrzeit gibt es noch nicht und Details zum sehr wahrscheinlich anstehenden Patch lassen auch noch auf sich warten.

Der Trailer zur 1. Season von XDefiant:

1:31 XDefiant kündigt erste Season mit neuen Operatoren aus Rainbow Six an

GSK - die neue Fraktion

Dabei handelt es sich um drei Operator aus Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege. Die drei neuen Charaktere gehören zu den deutschen Spezialkräften der Polizei.

Bei einem Operator handelt es sich sehr wahrscheinlich um Blitz aus Siege, der gut an dem Einsatz seines großen ballistischen Schildes zu erkennen ist.

Ubisoft hat im Vorfeld angekündigt, pro Season immer nur eine neue Fraktion zu veröffentlichen.

Neue Maps

Pro Monat wird jeweils eine neue Maps vorgestellt, die drei Karten für Season 1 werden im Trailer kurz gezeigt.

Clubhouse: Eine Map aus Rainbow Six: Siege

Eine Map aus Rainbow Six: Siege Daytona: Es handelt sich um eine Rennstrecke

Es handelt sich um eine Rennstrecke Rockefeller: Eine Anlage für Paintball oder Lasertag

Weitere Inhalte

Es wird insgesamt drei neue Waffen geben. Dazu gesellt sich mit Capture the Flag ein fürs Shooter-Genre klassischer Spiel-Modus.

Des Weiteren werden neue Belohnungen für den Ranglisten-Modus angekündigt und einige neue Skins und Waffen-Camos sind ebenfalls im Trailer zu sehen.

XDefiant startet mit acht Millionen Spielern in eine gelungene Preseason, was GameStar-Redakteur Paul Aelis von dem Start hält, könnt ihr im unterhalb verlinkten Artikel nachlesen.

Wie auch der Shooter selbst werden alle neuen Inhalte kostenlos allen Spielern zum Season-Start zur Verfügung stehen. Es wird jedoch einen Battle Pass geben.

Ihr seid gefragt: Was haltet ihr vom Ausblick auf Season 1 von XDefiant? Haltet ihr die Operator aus Rainbow Six: Siege für eine gute Wahl? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.