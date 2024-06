Anno 117: Pax Romana enthüllt - Die legendäre Aufbau-Reihe wird nächstes Jahr fortgesetzt

Annoholiker, lasst sämtliche Korken knallen! Soeben hat Ubisoft enthüllt, wann der nächste Teil der legendären Aufbaureihe vom Stapel gelassen wird und auch, worum es darin überhaupt geht. Auf der Ubisoft Forward am 10. Juni 2024 wurde Anno 117: Pax Romana ganz offiziell vorgestellt.

Damit bestätigt das Team, was sich viele Fans der Reihe schon seit Jahren wünschen: zum ersten Mal reist Anno so weit in die Vergangenheit wie noch nie zuvor und macht uns zu einem Statthalter im römischen Reich. Genauer gesagt, zur Zeit des Römischen Friedens. Hier die wichtigsten Fakten:

Release: Irgendwann 2025

Irgendwann 2025 Setting: Römische Antike

Römische Antike Plattformen: PC, PS5 und Xbox Series X/S

PC, PS5 und Xbox Series X/S Wichtigste Info: Soll die Reihe neu aufstellen und international erfolgreich machen.

1:09 Anno 117 wurde im ersten Teaser enthüllt - Es geht nach Rom!

Darum geht es in Anno 117

Der offizielle Nachfolger zu Anno 1800 wird in der Antike spielen und rückt damit ein gutes Stück weg von Anno 1800, das spätestens mit den Elektrorollern von Season 4 quasi im 20. Jahrhundert angelangt war. Nun müssen wir uns gehörig umgewöhnen, denn die Antike bot natürlich deutlich weniger elaborierte Waren als das Jahr 1800. Stromkraftwerke und Zugstrecken gehören ebenfalls der Vergangenheit an, beziehungsweise ... der Zukunft.

Stattdessen müssen wir uns damit auseinandersetzen, eines der prägendsten Weltreiche der Geschichte zusammenzuhalten. Immerhin erstreckt sich das von Rom beanspruchte Gebiet im Jahr 117 über den gesamten Mittelmeerraum und schließt damit eine Vielzahl unterschiedlicher Länder und Völker mit ein. Wie diese Völker miteinander zurechtkommen und wie wir die Provinzen verwalten, soll in Anno 117 eine sehr wichtige Rolle spielen.

Wie spielt sich das?

Screenshots oder gar Gameplay gab es von Anno 117 bislang nicht zu sehen. Alles, was wir wissen, stammt aus dem Live-Action-Teaser sowie von den Entwicklern selbst.

Wir konnten jedoch bereits ausführlich mit dem neuen Creative Director Manuel Reinher und der Brand Direktorin Haye Anderson über das neue Aufbauspiel sprechen. Was dabei über alles verraten wurde, könnt ihr in unserer wundervoll umfangreiche Plus-Preview nachlesen.

Ein paar kleinere Gameplay-Infos gibt es aber schon jetzt. Beispielsweise wissen wir, dass es wieder zwei verschiedene Regionen zu Release geben wird. Allerdings gibt es keine Startregion mehr - ihr entscheidet, ob ihr lieber im römischen Herzland oder in der sumpfigen Provinz im Norden startet.

Oben an der Umfrage könnt ihr teilnehmen, um uns und sicherlich auch dem Entwicklerstudio zu signalisieren, wie gut euch die neue Ankündigung gefällt. Vermutlich habt ihr aber noch deutlich mehr dazu zu sagen - nutzt in diesem Fall unseren Kommentarbereich und schreibt, was ihr euch für Anno 117 wünscht oder weshalb die Ankündigung nichts für euch ist!