Große Änderung beim ZDF: Die Mediathek sieht jetzt mehr aus wie Netflix - und das ist erst der Anfang

Seit dem 18. März erstrahlt die ZDF-Mediathek in neuer Optik. Man verbesserte die Navigation und legt den Fokus jetzt noch mehr darauf, was die unterschiedlichen Interessen der Nutzer sind. Schon im Jahr 2023 kündigten ARD und ZDF an, sie wollen der relevanteste Streaming-Anbieter werden.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Aus der ZDF-Mediathek wurde am 18. März ein Streaming-Portal.

Intuitive Nutzung: Mit der verbesserten Navigation soll es Nutzern leichter fallen, sich zurechtzufinden. Die Inhalte werden jetzt übersichtlich und klar gegliedert dargestellt. Mit automatisierten Seitentypen sollen die Inhalte für den Nutzer entsprechend angepasst werden.

Mit der verbesserten Navigation soll es Nutzern leichter fallen, sich zurechtzufinden. Die Inhalte werden jetzt übersichtlich und klar gegliedert dargestellt. Mit automatisierten Seitentypen sollen die Inhalte für den Nutzer entsprechend angepasst werden. Modernes Design: Die Plattform wurde nicht nur optisch überarbeitet, sondern auch technisch. Dazu legt das ZDF viel Wert auf eine barrierefreie Nutzung.

Die Plattform wurde nicht nur optisch überarbeitet, sondern auch technisch. Dazu legt das ZDF viel Wert auf eine barrierefreie Nutzung. Verfügbarkeit: Ihr könnt das neue ZDF Streaming-Portal auf allen gängigen Endgeräten erreichen. Dazu ist es für die Nutzung mit Smart-TVs optimiert.

Ihr könnt das neue ZDF Streaming-Portal auf allen gängigen Endgeräten erreichen. Dazu ist es für die Nutzung mit Smart-TVs optimiert. Personalisierung: Das Team hat ein hauseigenes Empfehlungssystem entwickelt. Nutzer sollen basierend auf ihrem Verlauf Vorschläge bekommen, die für sie interessant sind. Ähnlich wie das auch Netflix, Disney Plus und Co. funktioniert.

Das Team hat ein hauseigenes Empfehlungssystem entwickelt. Nutzer sollen basierend auf ihrem Verlauf Vorschläge bekommen, die für sie interessant sind. Ähnlich wie das auch Netflix, Disney Plus und Co. funktioniert. Zusammenarbeit mit ARD: Durch das gemeinsame Projekt Streaming OS treten ARD und ZDF näher zusammen. Auch Inhalte von ARD und Partnersendern können über die neue Plattform gestreamt werden.

Ein Blick in das neue Streaming-Portal des ZDF mit verschiedenen Kategorien

Florian Kumb, der Leiter der ZDF-Direktion Audience sagt dazu:

Mit dem Launch dieses Angebots setzt das ZDF neue Maßstäbe für ein modernes, intuitives und inklusives Streaming-Portal und gibt mit seiner öffentlich-rechtlichen Personalisierungsstrategie eine zeitgemäße Antwort auf die gestiegenen Anforderungen der Nutzenden. Wir legen außerdem die Basis für 'Streaming OS', unserer vertieften Zusammenarbeit mit der ARD.

Wie geht es weiter? In einem nächsten Schritt soll das ZDF-Streaming-Portal so erweitert werden, dass Diskurs- und Beteiligungsmöglichkeiten eingefügt werden. Wie genau die aussehen soll, ist aber noch nicht bekannt.

Dazu soll auch der Einsatz von gemeinsamen Technologien mit der ARD in den Bereichen Player und Login vorangetrieben werden. Das Ziel dabei sind Nutzerprofile, die plattformübergreifend funktionieren.

Nutzt ihr das Streaming-Portal des ZDF nach der Überarbeitung häufiger oder greift ihr lieber auf andere Streaming-Angebote zurück?