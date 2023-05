Zelda-Fans kritisieren die Himmelsinseln in Tears of the Kingdom – wie seht ihr das?

Viel Himmel, wenig Inseln: Spieler kritisieren einen Teil der Open World in Zelda: Tears of the Kingdom.

Auch ein so herausragendes Spiel wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom macht nicht alles perfekt. Das müssen auch die härtesten Hyrule-Abenteurer eingestehen. Auf Reddit kocht gerade ein Kritikpunkt besonders hoch: Die Himmelsinseln schöpfen für einige Fans nicht das Potenzial aus, das in ihnen steckt.

Die Trailer haben die Himmelsinseln wirklich überverkauft , schreibt der User 8bitzombi. Mit der Meinung steht er nicht allein da. Der ursprüngliche Post von milky-cow hat mittlerweile über 2300 Upvotes erhalten. Die etlichen Pluspunkte von Tears of the Kingdom mal außen vor, wäre hier laut den Fans mehr drin gewesen.

Die große Himmelsinsel ist wirklich großartig, aber in so vielen Regionen enthalten die Himmelsarchipele nicht mehr als einen Schrein, einen Gacha-Automaten und vielleicht einen Boss. Ich wünschte, es gäbe mehr große Inseln, die auf die gleiche Weise wie die große Himmelsinsel erkundet werden könnten.

Viele Spieler sind da ganz seiner Meinung und wünschten sich mehr Himmelsinseln. AndrogynouosRain vermutet aber, dass wir die noch erhalten werden:

Ich vermute, dass es zum Teil an den Plänen für Erweiterungen liegt. Da oben ist viel Platz für DLC Content, vorausgesetzt, Nintendo zieht nicht seine ahnungslose Onkel-Routine ab und macht gar nichts.

Andere sind fein mit den wenigen Himmelsinseln, immerhin gebe es auch noch den riesigen Untergrund, von dem vor Release nichts bekannt war. Aber da zeigt sich gleich ein weiterer Kritikpunkt: Die leere, düstere Stimmung sagt User XylanyX nicht zu:

Absolut … Ich bevorzuge die Himmelsinseln eindeutig mehr als den Untergrund. Ich wünschte, die Himmelsinseln wären größer. Der Untergrund fühlt sich so leer an und ist überhaupt nicht schön anzuschauen.

Wie nehmt ihr die Open World von Zelda: Tears of the Kingdom wahr? Bevorzugt ihr auch die fliegenden Inseln oder gefällt euch die düstere Stimmung unter der Erde? Und vermutet ihr auch DLC-Pläne, die die Lücken im Himmelsreich füllen könnten? Schreibt uns eure Meinungen und Gedanken gerne in die Kommentare!