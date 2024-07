Gaming ohne Grenzen - Auf der gamescom 2024 werden wieder Awards für Inklusion verliehen

Auf der gamescom 2024 wird wieder ein Award für mehr Diversität und Teilhabe im Gaming verliehen.

Mehr Toleranz und Inklusion im Gaming. Dafür steht die Initiative Gaming ohne Grenzen ein. Gemeinsam mit dem Kölner Mobilfunkanbieter congstar kehrt die Initiative während der gamescom 2024 in die Messehallen zurück und verleiht dort offiziell die Gaming-ohne-Grenzen-Awards.

Darum geht es bei Gaming ohne Grenzen

Die gamescom in Köln gilt als die größte Gaming-Messe der Welt und heißt alle Menschen willkommen. Ganz egal, was euer Hintergrund ist – so lange ihre Spiele liebt, seid ihr eingeladen, mit tausenden anderen euer Hobby zu feiern. Dafür steht auch Gaming ohne Grenzen.

Am 21. August 2024 werden am congstar-Messestand von einer Fachjury die Awards verliehen und damit Menschen, Projekte und Features geehrt, die Videospiele für alle öffnen. Hier geht es um Inklusion in jeder Form: Zum Beispiel Sichtbarkeit für marginalisierte Gruppen, oder um Menschen mit körperlichen Einschränkungen besseren Zugang zu Spielen zu ermöglichen.

Die Initiative beschäftigt sich seit einigen Jahren damit, Inklusion im Gaming zu fördern, und arbeitet dafür mit Menschen mit Behinderung zusammen. 2023 wurden erstmalig die Gaming-ohne-Grenzen-Awards verliehen.

Die Kategorien

Wie schon letztes Jahr werden Awards in fünf Kategorien verliehen. Die Nominierten für jede Kategorie wurden bislang nicht angekündigt. Folgende Kategorien sind Teil der Awards:

Award national: Diese Kategorie richtet sich an Initiativen in Deutschland.

Diese Kategorie richtet sich an Initiativen in Deutschland. Award international: Die zweite Kategorie ehrt Initiativen auf der ganzen Welt.

Die zweite Kategorie ehrt Initiativen auf der ganzen Welt. Award Repräsentation: Spiele, in denen Minderheiten ganz besonders sichtbar gemacht werden.

Spiele, in denen Minderheiten ganz besonders sichtbar gemacht werden. Award Hardware & Technologie: Dieser Award wird für besondere technologische Errungenschaften im Bereich Inklusion verliehen.

Dieser Award wird für besondere technologische Errungenschaften im Bereich Inklusion verliehen. Award Personality: Hier werden Einzelpersonen ausgezeichnet, die sich für Inklusion im Gaming einsetzen.

Sobald die Nominierten bekannt werden, ergänzen wir sie in dieser Meldung. Die Gewinnerinnen und Gewinner von letztem Jahr findet ihr, wenn ihr diesem Link zu unserer damaligen News folgt.

Die Jury

Die Jury setzt sich aus interdisziplinären Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusammen. Vertreten sind hier Experten und Expertinnen aus dem Bereich Gaming, Forschung, Pädagogik und Journalismus. Im Vergleich zur Jury im letzten Jahr wurde das Gremium für die Verleihung 2024 nochmal vergrößert. Wer im Detail dieses Jahr in der Jury sitzt, wird noch bekannt gegeben.