Assassin's Creed Shadows - Die Entwickler verraten, welche Dinge sie im Spiel am meisten mögen

Nach zwei Verschiebungen ist Assassin's Creed Shadows endlich da. Seit heute, dem 20. März, dürfen Spieler in Ubisofts neuem Action-Rollenspiel das virtuelle alte Japan erkunden. Diese Welt glaubhaft zum Leben zu erwecken, hat das Team bei Ubisoft Quebec einiges an Arbeit gekostet.

In einem neue, offiziellen Video zum Spiel erzählt das Team, welche Features aus Shadows ihnen persönlich am besten gefallen. Associate Game Director Simon Lemay-Comtois etwa liebt die Unterschiede, die Licht und Schatten für das Schleich-Gameplay bringen. Thierry Dansereau, der Art Director von Shadows, bewundert dagegen vor allem die dynamisch wechselnden Jahreszeiten, die die Welt von Shadows stetig optisch verändern. Was der Rest des Teams zu sagen hat, seht ihr im Video.

Auch wir haben natürlich schon fleißig Assassin's Creed Shadows gespielt - und auch uns hat der Ausflug ins alte Japan ziemlich gefallen. Warum uns das Spiel genau überzeugt hat, lest ihr in unserem umfangreichen Test. Obendrein haben wir bereits eine Vielzahl von Guides vorbereitet, die euch euren Einstieg in Shadows erleichtern sollen.