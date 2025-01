Nach zwei Verschiebungen und langem inhaltlichen Rätselraten hat Ubisoft endlich einen neuen Trailer zu Assassin's Creed Shadows veröffentlicht, der uns mehr zur Story des Japan-ACs verrät. Im Video erfahren wir die Hintergrundgeschichten der beiden Hauptfiguren Naoe und Yasuke, die sich erstmals als Gegner auf dem Schlachtfeld begegnen.

Denn Yasuke dient als Samurai Oda Nobunaga, einem machthungrigen Feldherren, der auch Naoes Heimatprovinz Iga niederbrennen lässt. Dort erhält Naoe von ihrem Vater Fujibayashi Nagato, einem legendären Ninja, auch die versteckte Klinge der Assassinen. Später müssen die beiden ungleichen Helden zusammenarbeiten, denn in Japan sind noch üblere Mächte am Werk als Oda Nobunaga.

Während eines Anspielevents in Kanada konnten wir kürzlich erstmals in Assassin's Creed Shadows reinspielen. In unserer großen Preview verrät euch Autor Jesko, was in Shadows schon gut funktioniert und warum uns Story und Open World aktuell noch Kopfzerbrechen bereiten.