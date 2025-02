Atomfall - Das »britische Fallout« gibt euch einen Einblick in Quests, Erkundung und Kämpfe

Das »britische Fallout« aus dem Hause Rebellion hat ebenfalls neues Gameplay vorgestellt und gewährt euch im neuen Entwicklervideo einen ersten Einblick in die Quests, das Kampfsystem und Erkundung in der radioaktiven Zone.

Atomfall handelt fünf Jahre nach einem Unglück im Atomkraftwerk Windscale in Nordengland. Anders als in der echten Geschichte ist das Feuer in der Spiel-Historie außer Kontrolle geraten und nun kämpfen ähnlich wie in Stalker verschiedene Fraktionen um die Kontrolle über das nuklear verseuchte Gebiet.