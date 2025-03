Atomfall: Dieser Shooter ist mehr als eine Reise wert

Weltuntergang plus 50er-Jahre-Ästhetik? Ein kaputtes Kernkraftwerk und eine verseuchte Zone? Atomfall, das am 27. März für PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 und PS5 erscheint, klingt wie eine Mischung aus Fallout und Stalker.

Im Test hat sich nun aber herausgestellt - beides trifft nicht wirklich zu. Denn Atomfall geht trotz der offensichtlichen Anleihen einen ganz eigenen Weg.

Wie genau der aussieht, wieso der Shooter ein kleines Highlight ist und wer mit dem besonderen Spiel eher nichts anfangen kann, zeigen wir euch in unserem Textvideo.