Brawlhalla trifft Destiny - Im Prügelspiel könnt ihr jetzt als Jäger aus dem Sci-Fi-Shooter antreten

Ein paar Jährchen hat Brawlhalla schon auf dem Buckel. Bereits 2017 erschien das beliebte Prügelspiel auf dem PC und wer in den Genuss von Smash-Bros.-artigem Gameplay abseits von Nintendo kommen möchte, findet bis heute kaum eine bessere Alternative. Zumal der Titel des Entwicklers Blue Mammoth Games dank Free2Play-Modell eine niedrige Einstiegshürde bietet.

Kein Wunder also, dass auch acht Jahre nach dem Release noch immer neue Inhalte für Brawlhalla erscheinen. Jetzt gibt es ganz neu das sogenannte Guardians Crossover Event. Das bringt die drei Klassen aus Bungies Multiplayer-Shooter Destiny 2 nach Brawlhalla. Ihr könnt also ab sofort als Titan, Jäger oder Warlock auf eure Kontrahenten eindreschen.

Wenn ihr also schon länger nicht mehr ins Spiel reingeschaut habt, wartet nun eine gute Gelegenheit auf euch. Gestartet ist das Event am 26. März 2025, ihr könnt also sofort loslegen.