BrokenLore: Low - Wir erkunden im Indie-Horrorspiel ein mysteriöses japanisches Dorf

Auf Steam läuft gerade wieder das sogenannte Steam Next Fest, während dem ihr zahlreiche Spiele in Form von Demos ausprobieren könnt. Das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen und ebenfalls in einige neue und kommende Titel reingeschaut - unter anderem in das Horrorspiel BrokenLore: Low vom japanischen Indie-Studio Serafini Productions, das am 20. Februar 2025 für den PC erschienen ist.

Im Spiel erkundet ihr in der Rolle der aufstrebenden Musikerin Naomi das japanische Bergdorf Kirisame Mura (Dorf des Nebels), auf dem ein alter Fluch zu lasten scheint. Als ihr nach einem Geschäftsessen zurück zu eurem Auto wollt, findet ihr den Parkplatz nicht mehr. Die Wege im Dorf haben sich verändert. Und dann ist da auch noch eure Konkurrentin Erika, die ebenfalls im Dorf ihr Unwesen treibt.