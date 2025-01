Civilization 7: Die neue Anführerin könnt ihr als große Diplomatin oder legendäre Schamanin spielen

Civilization 7 zeigt mit Himiko eine neue Anführerin. Sie war die erste Herrscherin von Japan, die als Königin bezeichnet wurde und im 2. und 3. Jahrhundert lebte.

Himiko wird im Trailer in gleich zwei Varianten vorgestellt. Als Königin von Wa sind ihre Attribute »Diplomatisch« und »Wissenschaftlich«, ihre einzigartige Fähigkeit »Freundin von Wei« kann als Unterfangen in einer Allianz ausgeführt werden und erhöht den Gewinn an Wissenschaft. Außerdem kann Himiko Unterfangen kostenfrei unterstützen und erhält zusätzlich Wissenschaft pro Zeitalter für jeden Anführer, dem ihr freundlich oder hilfreich gesinnt seid.

Die Persona Hohe Schamanin ist Teil der 130 Euro teuren Gründer-Edition von Civilization 7. In dieser Variante sind Himikos Attribute »Kulturell« und »Diplomatisch«. Ihre einzigartige Fähigkeit heißt »Miko von Amaterasu« erhöht pro Zeitalter den Zufriedenheitsgewinn aus entsprechenden Gebäuden. Obendrein erhält Himiko mehr Kultur, jedoch reduzierte Wissenschaft.

Civilization 7 erscheint am 11. Februar 2025 für den PC (Steam und Epic Games Store), PS5, Xbox Series X & S und Nintendo Switch.