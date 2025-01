Copa City: Der Fußball-Tycoon bekommt mit dem BVB einen mächtigen Neuzugang

In Copa City übernehmt Ihr die Rolle eines Veranstalters und organisiert Fußballgroßereignisse in realen Städten. Ihr passt die urbane Umgebung an, richtet Fan-Zonen ein und kümmert euch um Sicherheit und Logistik, um den Fans ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Nach dem FC Bayern, Arsenal und Flamengo ist nun das vierte spielbare Team bekannt: Neu dabei ist Borussia Dortmund, bekannt für seine leidenschaftlichen Anhänger und die ikonischen schwarz-gelben Farben.

Die Veröffentlichung von Copa City ist für 2025 geplant.