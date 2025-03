Crimson Desert: So realistisch wird der Tag-Nacht-Wechsel in der heiß ersehnten Open World

Crimson Desert hat in der Vergangenheit mit seiner Optik für Aufmerksamkeit gesorgt. In einem kurzen Zeitraffer-Video setzt es ein weiteres Mal den realistischen Look seiner Landschaft in Szene.

Pywel ist der Kontinent, auf dem sich die Geschichte des Action-Adventures abspielen wird. In 250-facher Geschwindigkeit könnt ihr über den Tag-Nacht-Wechsel staunen, der diese Welt in Licht und Schatten hüllt.

Auf der GDC hat Entwickler Pearl Abyss die Engine vorgestellt, die das möglich macht. BlackSpace wurde eigens für Crimson Desert entwickelt und soll Lichteffekte, Wetter und Wasser auch ohne Raytracing realistisch erscheinen lassen. Zudem ermöglicht die Engine eine nahtlose Open World, die ganz ohne Ladezeiten auskommen und dabei nicht auf Details verzichten soll. Wie gut das am Ende hinhaut, erfahren wir später in diesem Jahr.

Crimson Desert soll Ende 2025 für Konsolen und den PC erscheinen.